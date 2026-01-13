رؤساء الائتلاف يطالبون نتنياهو بعدم الانصياع لقرار من المحكمة العليا بإقالة بن غفير

رؤساء الائتلاف ردا على التماسات تطالب بإقالة بن غفير بسبب تدخله بعمل الشرطة: "سنقف كَسور حصين ضد إقالة بلا أساس لوزير. ولا توجد لأي جهة قضائية، وبضمن ذلك المحكمة العليا، صلاحية قانونية لفرض إقالة وزير"

طالب رؤساء أحزاب الائتلاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بعدم الانصياع لقرار ستصدره المحكمة العليا في الالتماس الذي يطالب بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وجاء في رسالة نقلها رؤساء الائتلاف إلى نتنياهو أن "أعضاء كتل المعارضة ترفض بشدة وجهة نظر (المستشارة القضائية للحكومة غالي) بهاراف ميارا، التي تطالب رئيس الحكومة بتفسير سبب عدم إقالته وزير الأمن القومي بن غفير. ومحاولة المستشارة القضائية للحكومة المقالة لإقالة وزير رفيع في الحكومة هي محاولة انقلاب على الديمقراطية".

وأضاف رؤساء الائتلاف أنه "سنقف كَسور حصين ضد إقالة بلا أساس لوزير. ولا توجد لأي جهة قضائية، وبضمن ذلك المحكمة العليا، صلاحية قانونية لفرض إقالة وزير وخاصة أنه لم يقدم ضده اتهام. ولن نتعاون مع ذلك. والشعب وحده سينتخب الحكم، والشعب وحده سيقرر في صندوق الاقتراع من هم منتخبوه".

وقدم بن غفير، اليوم، رده إلى المحكمة العليا على الالتماسات التي تطالب بإقالته، وانتقد المستشارة القضائية بشدة وادعى أنها تلاحقه، وأن عمله كوزير يسير بموجب القانون وأنه لا يتدخل بعمل الشرطة، مثلما تؤكد المستشارة.

وزعم بن غفير في رده أنه لا توجد للمحكمة العليا صلاحية لإصدار قرار بإقالته، وإنما هذه صلاحية رئيس الحكومة فقط.

وقدمت المستشارة القضائية طلبا إلى المحكمة العليا، بداية الشهر الحالي، دعت فيه إلى إصدار أمر احترازي يلزم نتنياهو بتفسير سبب امتناعه عن إقالة بن غفير من منصبه الوزاري، وكتبت أن بن غفير "يسيء استغلال منصبه من أجل التأثير بشكل مرفوض على عمل الشرطة الإسرائيلية في مجالات حساسة للغاية في إنفاذ القانون ويمس بمبادئ ديمقراطية أساسية". ورد بن غفير على المستشارة قائلا إنها "مجرمة، لا آخذك في الحسبان".

وبعث نائب المستشار القضائية للحكومة، غيل ليمون، رسالة إلى بن غفير، تمحورت حول "تدخلك المرفوض والسياسي" في عمل الشرطة، من خلال تأخير عشرات التعيينات في مناصب رفيعة.