تقديرات إسرائيلية: طهران قد تتجنب ردًا مباشرًا على إسرائيل بعد ضربة أميركية

تقدّر جهات أمنية إسرائيلية أن الولايات المتحدة ستتجه في نهاية المطاف إلى تنفيذ ضربة ضد إيران، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة ردًا إيرانيًا فوريًا عبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، فإن التقدير السائد في إسرائيل هو أن رد إيران بشن هجوم صاروخي على إسرائيل، إن حصل، "لن يكون تلقائيًا أو حتميًا، بل سيتأثر بطبيعة العملية الأميركية وحجمها وأهدافها".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الأمر ليس أوتوماتيكيًا"، مشيرة إلى أن القيادة في طهران ستوازن بين الرغبة في الرد وبين كلفة الانجرار إلى مواجهة إقليمية واسعة.

في المقابل، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تركز في هذه المرحلة على الاستعداد الدفاعي، تحسّبًا لسيناريوهات متعددة قد تنشأ في حال تنفيذ ضربة أميركية.

وتشمل هذه الاستعدادات، وفق التقديرات، رفع مستوى الجهوزية في حماية السفارات والمؤسسات اليهودية حول العالم، إلى جانب تقدير احتمال لجوء إيران إلى "استخدام أذرعها الإقليمية" بدل الرد المباشر.

وتضع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في حساباتها إمكانية التصعيد على جبهات أخرى، وعلى رأسها اليمن، عبر الحوثيين، "في محاولة لإرباك إسرائيل أو توسيع دائرة الضغط من دون تحمل كلفة مواجهة مباشرة".

في السياق، قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة بدأت بإخلاء عناصر أمنية من بعض قواعدها في الشرق الأوسط، في ظل تهديدات إيرانية باستهداف قوات أميركية في حال تنفيذ هجوم على أراضيها.

وتُقرأ هذه الخطوة في إسرائيل كجزء من استعدادات وقائية أميركية، لا كدليل قاطع على قرب الضربة، لكنها تعزز الانطباع بأن سيناريو التصعيد بات حاضرًا بقوة على طاولة صنع القرار في واشنطن.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولّيْن أوروبيَيْن إن التدخل العسكري الأمريكي بات مرجحا، وأشار أحدهما إلى أنه قد يحدث خلال الـ24 ساعة المقبلة. وقال مسؤول إسرائيلي أيضا إن ترامب اتخذ على ما يبدو قرارا بالتدخل، إلا أن نطاقه وتوقيته لم يتضحا بعد.

من جانبه، أشار رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، عاموس يدلين، إلى تصاعد الضغط على الرئيس الأميركي لتنفيذ ضربة ضد إيران، في ظل ما وصفه بـ"حجم القمع غير المسبوق" الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين.

وأشار يدلين إلى أن الأرقام المتداولة بشأن أعداد القتلى تضع "مصداقية واشنطن" أمام اختبار يتعلق بقدرتها على إنفاذ "الخطوط الحمراء" التي رسمها ترامب بنفسه. ورأى أن السؤال في واشنطن لم يعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحرك، بل متى وبأي صيغة.

واعتبر يدلين أن إيران تمرّ بأقرب لحظة منذ عام 1979 لإمكانية تغيير سياسي، لكنه حذّر في الوقت ذاته من المبالغة في تقدير سرعة أو حتمية سقوط النظام. كما اعتبر أن النظام، حتى لو صمد مرحليًا، يفتقر إلى القدرة على تقديم حلول اقتصادية واجتماعية مستدامة، ما يجعل عودة الاحتجاجات مسألة وقت لا أكثر.

حسابات ترامب بين "عدم التورّط" و"الضربة الحاسمة"

وقدّر يدلين أن ترامب يميل إلى خيار هجومي محدود، مدفوعًا برغبته في عدم تكرار ما يعتبره إخفاقات سابقة لرؤساء أميركيين، سواء في التردد عن التدخل أو في الانغماس بحروب طويلة. وأشار إلى أن ترامب يفضّل نمط "الضربة الواحدة الحاسمة"، مستندًا إلى تجارب سابقة يرى أنها عززت الردع من دون إشعال حروب مفتوحة.

ورأى يدلين أن البدائل المطروحة أمام ترامب تتراوح بين إعادة فتح المسار الدبلوماسي بشروط أكثر تشددًا، أو الاكتفاء بأدوات ضغط "ناعمة" كالهجمات السيبرانية والحرب النفسية، أو الذهاب نحو ضربة مركزة ضد رموز النظام وأجهزته القمعية.

وحذّر من أن أي ضربة عسكرية، حتى لو كانت محدودة، قد تفتح الباب أمام ردود إيرانية تطال أهدافًا أميركية وإسرائيلية، ما يستدعي "تنسيقًا وثيقًا ومسبقًا مع واشنطن".

وأشار إلى أن إضعاف النظام الإيراني أو تغييره يخدم المصالح الإستراتيجية لإسرائيل، لكنه يشدد على أن سقوط النظام لا يضمن بالضرورة صعود قيادة أقل عداءً. وطرح سيناريو بديلاً يتمثل في صعود نخب عسكرية من داخل الحرس الثوري، قد تكون أكثر تشددًا داخليًا وإقليميًا، ما يجعل نتائج أي تدخل غير مضمونة.