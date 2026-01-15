غارات إسرائيلية على لبنان: شهيد باستهداف مركبة والاحتلال يعلن مهاجمة مواقع لحزب الله

استهدفت غارات إسرائيلية عدة بلدات ومناطق في جنوب وعمق لبنان ما أسفر عن استشهاد شخص، فيما أعلن جيش الاحتلال مهاجمة مخازن وسائل قتالية وبنى تحتية لحزب الله.

من أحد المواقع المستهدفة في بلدة سحمر بالبقاع الغربي اللبناني

استشهد شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بين بلدتي ميفدون وزوطر الغربية في جنوب لبنان مساء الخميس، فيما نفذ طيران الاحتلال غارات استهدفت عدة مناطق وبلدات بينها سحمر ومشغرة في البقاع والعمق اللبناني، وذلك بعيد تهديده وإنذار السكان بإخلاء مبان محددة على الفور تمهيدا لقصف مواقع وصفها بـ"بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن "العدوان الجوي الإسرائيلي مساء (الخميس)، أدى إلى ارتقاء وليد عليق شهيدا (من زوطر الغربية)، بعدما استهدفته مسيّرة بسيارته على طريق ميفدون – زوطر الغربية"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه استهدف عنصرا لحزب الله في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بنى تحتية ومخازن وسائل قتالية في عدة مناطق في جنوب وعمق لبنان، مدعيا أنه اتخذ خطوات لتقليص وتجنب المساس بالمدنيين بما فيها استخدام أنواع ذخيرة دقيقة وتوجيه إنذارات مسبقة للسكان، إلى جانب الاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة.

لبنان: غارات إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي بعد تهديد الاحتلال بإخلاء مبان تمهيدا لقصفها



وقبيل الغارات، أنذر الجيش الإسرائيلي عدة مبان بالإخلاء، وجاء في بيانه أن الهجوم سيقع "على المدى الزمني القريب"، بزعم التعامل مع "محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة حزب الله في المنطقة"، على حد تعبيره.

وطالب البيان سكان مبانٍ محددة بإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، مدعيًا أن وجودهم بالقرب من هذه المباني "يعرض حياتهم للخطر".

مشهد للغارات الإسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع الغربي اللبناني



وحذّر جيش الاحتلال من البقاء في محيط المباني المحددة، فيما واصل جيش الاحتلال هجماته جنوب لبنان في إطار خروقاته لاتفاق وقف إطلاف النار.

وفي وقت سابق اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اعتداءات أسفرت عن هدم منازل في عدة بلدات في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "قضاء مرجعيون سجّل سلسلة اعتداءات نفّذها جيش العدو (الإسرائيلي) في عدد من بلداته".

ولفتت إلى أن إسرائيل "استهدفت في بلدة بليدا منزلا سكنيا ما أدى إلى تدميره، في حين أقدم جيش العدو على تفجير أحد المباني وسط بلدة كفركلا".

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي "نفذ عملية نسف لمنزلين في بلدة العديسة الحدودية جنوبي البلاد".

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.