هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب منطقة النقب والبحر الميت

ضربت هزة أرضية بقوة تجاوزت أربع درجات منطقة البحر الميت وجنوب النقب، صباح اليوم الخميس، ما دفع قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى تفعيل إنذارات الزلازل؛ في حين لم ترد تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار.

وأفاد سكان في مناطق واسعة من جنوب البلاد، بشعورهم بهزة أرضية، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجبهة الداخلية فعّلت إنذارات الزلازل في منطقة الأغوار والبحر الميت وجنوبي النقب.

وأكد المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجات، شُعر بها في منطقة البحر الميت وجنوب النقب، مشيرًا إلى أن مركزها كان قرب مدينة ديمونا.

وفي السياق ذاته، سجل مرصد الزلازل الأردني هزة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في منطقة الغور الصافي – البحر الميت. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن رئيس المرصد، غسان سويدان، قوله إن الزلزال وقع عند الساعة 10:00 صباحًا (التاسعة بتوقيت القدس)، وعلى عمق 17 كيلومترًا.

وقال سكان في مناطق متفرقة جنوبي البلاد إنهم شعروا بالهزة، من بينها بئر السبع وعراد ومناطق في جنوب النقب، وذلك بالتزامن مع تفعيل إنذارات الزلازل في الأغوار ومنطقة البحر الميت.

وفي القدس، أفاد سكان بأن الهزة كانت محسوسة بشكل واضح، خصوصًا في الطوابق العليا من المباني المرتفعة.

ولم تُسجَّل حتى الآن إصابات أو أضرار مادية، وفق المعلومات المتوفرة. وقالت الشرطة إن قواتها انتشرت في الميدان عقب تفعيل إنذار قيادة الجبهة الداخلية بشأن هزة أرضية في منطقة البحر الميت.

وأضافت الشرطة أن القوات تعمل على إجراء مسح وتمشيط للطرق والمنشآت في المنطقة، بهدف رصد أي أضرار محتملة والتأكد من سلامة الجمهور. وأفادت بأنه حتى هذه المرحلة لم تَرِد أي بلاغات عن إصابات.

وتُشير المعطيات إلى أن الزلازل المدمّرة في منطقة الشق السوري الإفريقي تُسجَّل عادة بقوة 6 درجات أو أكثر على مقياس ريختر، وتحدث بمعدّل تقريبي يبلغ مرة واحدة كل مئة عام.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شهدت البلاد هزّتين أرضيتين خفيفتين، تأثّرًا بزلزال وقع في منطقة قبرص. وأفادت تقارير بأن الهزّتين كانتا محسوسَتين في منطقة القدس ومواقع شمالي ووسط البلاد، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.