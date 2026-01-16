فيديو: تحطُّم مروحيّة عسكريّة إسرائيليّة جنوبيّ الضفة الغربية

ذكر تقرير أن "المروحية كانت تُجري تدريبا روتينيا في المنطقة، يوم الثلاثاء، لكنها علقت بسبب عطل فنيّ في ظلّ عاصفة شديدة، وهبطت اضطراريا في ’غوش عتصيون’ (جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، بالقرب من إحدى المستوطنات".

أثناء محاولة نقل المروحية جوّا، قبيل سقوطها

تحطّمت مروحية تابعة لسلاح الجوّ الإسرائيليّ، صباح اليوم الجمعة، في منطقة مفتوحة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، أثناء محاولة نقلها جوًّا.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت"، أن "المروحية كانت تُجري تدريبا روتينيا في المنطقة، يوم الثلاثاء، لكنها علقت بسبب عطل فنيّ في ظلّ عاصفة شديدة، وهبطت اضطراريا في ’غوش عتصيون’ (جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، بالقرب من إحدى المستوطنات".

فيديو يوثّق سقوط وتحطّم مروحيّة عسكريّة إسرائيلية جنوبيّ الضفة الغربية، اثناء محاولة نقلها بمروحية أُخرى.



وأضافت أن "مروحيّة أُخرى، وصلت (للمنطقة) صباح اليوم، لنقلها وإصلاحها في القاعدة، لكنّ الحبال التي كانت تربطها بالمروحية الكبيرة انقطعت بعد الإقلاع بوقت قصير، فسقطت".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "مروحية هبطت اضطراريا في منطقة مفتوحة تابعة للواء عتصيون (بالضفة)، يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، بسبب سوء الأحوال الجوية".

المروحيّة عقب سقوطها

وأضاف أنه "أثناء محاولة استعادة المروحية، صباح اليوم الجمعة، وقع حادث أدّى إلى انفصال المروحية المعطّلة، وتحطّمها"، مشيرا إلى أنه "لم تُسجّل أي إصابات".

وبحسب بيان الجيش، فقد "أوعز قائد القوات الجوية، تومِر بار، بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية، للتحقيق في الحادث".