نتنياهو يبحث مع رئيس هندوراس إعادة صياغة العلاقات الثنائية

نتنياهو يقول خلال استقبال رئيس هندوراس ناصري تيتو أسفورا في القدس، إن الجانبين يتوجهان نحو تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون في مجالات اقتصادية وزراعية وتكنولوجية.

استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الرئيس المنتخب لجمهورية هندوراس، نصري خوان (تيتو) عصفورة، حيث بحث الجانبان سبل إعادة صياغة العلاقات الثنائية بين الجانبين وتعزيزها في مجالات متعددة.

وقال نتنياهو، خلال اللقاء، إنه "يسعده استقبال الرئيس المنتخب"، معتبرًا أن الطرفين يعملان على "إعادة تصميم العلاقات بين إسرائيل وهندوراس وفق خطوط الصداقة التقليدية، مع التطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل".

وأضاف، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، أن القدس التي وصفها بأنها "مدينة عريقة"، و"تتطلع إلى الابتكار والتعاون"، معربًا عن تطلعه إلى "عمل مشترك" مع الحكومة الجديدة في هندوراس.

وأشار نتنياهو إلى أن مجالات التعاون المطروحة تشمل الاقتصاد، والزراعة، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات، قائلاً إن "السماء هي الحدود، بقدر ما يتعلق الأمر بإسرائيل".

من جهته، أعرب الرئيس المنتخب لهندوراس، نصري عصفورة، عن شكره لنتنياهو على الاستقبال، وقال إنه "واثق" من قدرة الجانبين على تنفيذ ما جرى طرحه خلال اللقاء. وأضاف أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في "العمل من أجل السلام والأخوّة ومستقبل الدولتين"، وفق تعبيره.

وانتخب نصري عصفورة، مرشح الحزب اليميني والذي نال تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رئيسا لهندوراس، علما بأنه من أصول فلسطينية.

ولد نصري خوان عصفورة في في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، من أبوين فلسطينيين. وكان والداه قد هاجرا إلى أميركا الوسطى في أربعينيات القرن الماضي خلال أحداث النكبة.

لعصفورة 3 بنات هنّ ستيفاني ومونيك وألكسندرا، من زوجته ليسيت دل سيد.

وعمل عصفورة الملقّب بـ"تيتو عصفورة" في مجال البناء قبل أن ينتقل إلى السياسة ويشغل منصب رئيس بلدية تيغوسيغالبا. وكان قد أطلق حملته الأولى لرئاسة هندوراس عام 2021.