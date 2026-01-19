الجيش الإسرائيلي يعارض انسحاب قواته من سورية: يقيد حرية عملياته

الجيش الإسرائيلي يدعي أن اتفاقا أمنيا جديدا بين إسرائيل وسورية من شأنه أن يعيد عمليات تهريب أسلحة، ويعارض مطلب سورية بوقف الهجمات الإسرائيلية في منطقة حوران، وتقليص المساعدات الإسرائيلية للدروز السوريين التي تشمل أسلحة بالأساس

يعارض الجيش الإسرائيلي المحادثات حول اتفاق أمني بين إسرائيل وسورية، وانسحاب قواته من تسعة مواقع أقامها في الأراضي التي احتلها في جنوب سورية في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، بادعاء أنه سيفقد حريته في استهداف هذه المناطق.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن مطالبة الرئيس السوري، أحمد الشرع، بتوقف إسرائيل، وخاصة طيرانها الحربي، عن استمرار الغارات في الأراضي السورية، "سيشكل صعوبة في إحباط تهريب أسلحة متطورة من العراق وإيران، عن طريق سورية، إلى حزب الله الذي يعيد بناء قوته"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يبلور تبعات اتفاق أمني مع سورية، رغم أن المستوى السياسي تعهد خلال الأسبوع الأخير بأن الجيش سيبقى في جميع الأحوال في قمة جبل الشيخ في سورية، كونها "موقع إستراتيجي يسمح لقوات الجيش بمراقبة طرق تهريب أسلحة بين سورية ولبنان"، لكن الجيش يعارض التوصل إلى "اتفاق مبدئي" حول انسحاب إسرائيلي ووقف غارات الجيش في أنحاء سورية.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن اتفاقا أمنيا جديدا بين إسرائيل وسورية من شأنه أن يعيد عمليات تهريب أسلحة، بادعاء أنه بقيت في أنحاء سورية كميات كبيرة من الأسلحة وقدرات المراقبة، مثل رادارات روسية، من فترة النظام السابق.

وحسب الصحيفة، فإنه لا توجد قدرة أو خبرة للجيش السوري الذي يجري بناؤه مجددا لتشغيل معظم الأسلحة والقدرات، "لكن اتفاقا مع سورية من شأنه أن يقيد الجيش الإسرائيلي ويمنعه من مهاجمة هذه الأسلحة والقدرات".

ويعارض الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، مطلب سورية بوقف الهجمات الإسرائيلية في منطقة حوران، بادعاء أن ميليشيات موالية لإيران ومنظمات فلسطينية وحزب الله كانت تنشط في هذه المنطقة، واستهدفها الجيش الإسرائيلي، ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن موافقة إسرائيل في إطار المحادثات حول اتفاق أمني سيمنع مهاجمة أهدافا كهذه، علما أنه لم يتم إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل طوال سنوات كثيرة.

ويعارض الجيش الإسرائيلي تقليص المساعدات الإسرائيلية للدروز السوريين في ثلاث مناطق، قرب دمشق وجبل الدروز ومحافظة السويداء، والتي تطالب سورية في المحادثات بوقفها كليا.

وتشكل هذه المساعدات الإسرائيلية خطرا على سلامة الدولة السورية، في أعقاب مطالبة الزعيم الروحي للدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، باستقلال هذه المنطقة عن سورية. وأكدت الصحيفة أن "المساعدات" التي نقلتها إسرائيل إلى الدروز السوريين شملت بالأساس آلاف الأسلحة "النوعية" التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في السنتين الماضيتين من حماس وحزب الله، وكذلك دروع واقية.

وأوصى الجيش أمام الحكومة الإسرائيلية بعدم الانسحاب من "الجولان السوري"، أي المناطق التي احتلها بعد سقوط النظام السابق، وأنه "يحظر الانسحاب من أراضي العدو في أي حدود معادية، ومن الأسهل الدفاع عن بلدات إسرائيلية عندما تكون في أراضي العدو وفي منطقة منزوعة السلاح"، بادعاء أن هذه عبرة من هجوم 7 أكتوبر.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه رغم تخوفه من نتائج المحادثات مع سورية، فإنه في جميع الأحوال ستبقى قواته منتشرة بأعداد كبيرة ومضاعفة عن السابق على طول الحدود في هضبة الجولان السورية المحتلة حتى لو تقرر الانسحاب من الأراضي المحتلة في جنوب سورية.