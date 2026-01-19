زامير: الجيش مستعد لاستخدام قدرة هجومية غير مسبوقة إزاء محاولة إلحاق الضرر بإسرائيل

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نحن على أتمّ الاستعداد لأي سيناريو. لقد تم استيعاب دروس (الحرب ضدّ إيران)، وكجزء من ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي أيضًا لاحتمالية نشوب حرب مفاجئة".

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، اليوم الإثنين، إنّ الجيش مستعد لاستخدام "قدرة هجومية غير مسبوقة"، إزاء محاولة إلحاق الضرر بإسرائيل.

جاء ذلك خلال زيارة زامير "مقرّ قيادة الجبهة الداخلية، اليوم، برفقة قائد قيادة الجبهة الداخلية شاي كلابر، وعدد من القادة الآخرين"، بحسب ما أورد بيان صدر عن الجيش، مساء اليوم.

وذكر زامير أنه "في مواجهة حجم التهديدات المتعددة التي تواجه إسرائيل، فإن قيادة الجبهة الداخلية على أهبة الاستعداد، وهي مدرّبة، وجاهزة".

وأشار إلى أن "القيادة مستعدة في جميع الأوقات، لاستخدام طيف واسع من القدرات، للتصدي لأي هجوم على الجبهة المدنية الداخلية، وإنقاذ الأرواح".

وقال إنه "في الوقت نفسه، فإن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لاستخدام قدرة هجومية غير مسبوقة، ضدّ أي محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل".

وتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نحن على أتمّ الاستعداد لأي سيناريو. لقد تم استيعاب دروس (الحرب ضدّ إيران)، وكجزء من ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي أيضًا لاحتمالية نشوب حرب مفاجئة".

وأضاف أن "الجمع بين قدرات القيادة والشراكة الوثيقة مع السلطات المحلية ومنظمات الطوارئ، يعزّز الصمود الوطني، ويضمن الاستجابة لأي تحدٍ".

هذا، وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه "إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا، فسنعمل بقوة لم تعرفها إيران من قبل"، على حد تعبيره، عادّا أن "إيران لن تعود إلى ما كانت عليه" في إشارة إلى نتائج الحرب الإسرائيلية على إيران في حزيران/ يونيو الماضي، وإلى احتمال ما يمكن أن يحدث من تصعيد بين تل أبيب وطهران.

ويأتي ذلك في وقت لا تستبعد إسرائيل احتمال أن تشنّ الولايات المتحدة هجومًا على إيران، وتقدّر بأنّ واشنطن، تقترب من نقطة حاسمة، بشأن احتمال شنّ الهجوم من عدمه، وتُبقي تأهّبها، تبعا لذلك، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأحد.