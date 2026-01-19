سموتريتش يطالب بإغلاق مقر القيادة الأميركية ويهاجم تركيا وقطر ومصر وبريطانيا

سموتريتش خلال مراسم إقامة مستوطنة بالضفة: مصر وبريطانيا معاديتان لإسرائيل، وإردوغان هو السنوار وقطر هي حماس. ويجب مهاجمة غزة بكل قوة، وفتح معبر رفح والسماح لسكان غزة بالخروج منها والبحث عن مستقبلهم في مكان"

نتنياهو وسموتريتش في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، العام الماضي (Getty Images)

كرر رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، مطالبته باحتلال قطاع غزة بكامله، ودعا إلى تفكيك قيادة التنسيق الأميركية التي أقامها الجيش الأميركي في بلدة كريات غات في جنوب البلاد.

وقال سموتريتش خلال مراسم إقامة مستوطنة جديدة، باسم "ياتسيف"، في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في الضفة الغربية المحتلة، إنه "حان الوقت لطرد دول مثل مصر وبريطانيا المعاديتين لإسرائيل وتتآمران على أمنها" من المقر الأميركي في كريات غات.

وأضاف أنه "يجب وضع إنذار قصير أمام حماس من أجل تفكيك ونفي حقيقيين ومهاجمة غزة بكل القوة والقضاء على حماس عسكريا ومدنيا".

وتطرق سموتريتش إلى اللجنة التنفيذية لإدارة قطاع غزة، وادعى أن الرئيس التركي "إردوغان هو السنوار وقطر هي حماس، ولا يوجد أي فرق بينهم".

وتوجه سموتريتش إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مهددا بأنه "إما نحن أو هم. إما سيطرة إسرائيلية كاملة، إبادة حماس واستمرار قمع الإرهاب لفترة طويلة، وتشجيع هجرة العدو إلى الخارج واستيطان إسرائيلي دائم، أو ستذهب جهود الحرب وأثمانها هباء وانتظار الجولة القادمة" للحرب.

وتابع أنه "سنلتقي بمشيئة الرب قريبا جدا في مراسم مشابهة في قطاع غزة. وآمل جدا أن يكون هذا بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وألا نواجه زعزعة سياسية في الطريق".

ودعا سموتريتش إلى "فتح معبر رفح مع أو بدون موافقة مصرية والسماح لسكان غزة بالخروج منها والبحث عن مستقبلهم في مكان آخر لا يشكلون فيه خطرا على مستقبل أولادنا".