هزّة أرضية بقوة 3.2 شمالي البلاد: "عامان حرجان لمواجهة الزلازل"

هزّة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجات ضربت وادي الحولة وبحيرة طبرية من دون أضرار، بالتزامن مع قرار باعتبار عامي 2026 و2027 سنوات جاهزية حرجة لمواجهة خطر الزلازل، وتوجيهه بإعداد خطة قومية متعددة السنوات لتعزيز استعداد الجبهة الداخلية.

وقعت هزّة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجات، بعد ظهر اليوم، الإثنين، في منطقة وادي الحولة وبحيرة طبرية شمالي البلاد، من دون تسجيل أضرار أو إصابات.

بحسب المعطيات المتداولة، ضربت الهزّة منطقة وادي الحولة ومحيط بحيرة طبرية، عند الساعة 15:40، وعلى عمق قُدّر بنحو 14 كيلومترًا.

ووفق المعلومات الأولية، لم تَرِد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو تسجيل إصابات في أعقاب الهزّة.

وقال رئيس بلدية طبرية تعليقًا على الهزّة: "كنتُ في اجتماع داخل المكتب، وفجأة شعرتُ بأن المكتب يتحرّك، كان الأمر قصيرًا".

وتأتي هذه الهزّة في وقت يتجدّد فيه النقاش الرسمي حول جاهزية الجبهة الداخلية للتعامل مع سيناريوهات زلازل محتملة.

وفي أعقاب الهزّة، عُقدت اليوم جلسة للجنة الوزراء المعنية بجهوزية الجبهة المدنية للكوارث، برئاسة وزير الأمن يسرائيل كاتس.

وخلال الجلسة، قرر كاتس تعريف عامي 2026 و2027 على أنهما "سنوات جاهزية حرجة" للاستعداد لمواجهة زلازل محتملة، ووجّه بعرض خطة متعددة السنوات خلال نحو شهرين.

وبحسب البيان، فإن الاجتماع ركّز على تقييم مدى استعداد الدولة للتعامل مع الزلازل، وعلى جاهزية الجبهة المدنية لحالات الطوارئ.

وشارك في الجلسة وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير الاقتصاد نير بركات، إلى جانب وزراء ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

كما حضر الاجتماع المفوض العام للشرطة، داني ليفي، وقائد الجبهة الداخلية ورئيس هيئة الطوارئ القومية المُعيَّن حديثًا، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وخلال افتتاح الجلسة، تلقّى المشاركون عرضًا لتقدير الموقف شمل استعراض مستوى الجاهزية للتعامل مع زلازل، واستخلاص العِبر المتعلقة بالجبهة المدنية في ظل الحرب الأخيرة وبعد الحرب على إيران في حزيران/ يونيو الماضي.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تسجيل هزّة أرضية أقوى نسبيًا، تجاوزت 4 درجات، ضربت منطقة البحر الميت وجنوب النقب، الخميس الماضي.

وكانت تلك الهزّة قد أدّت إلى تفعيل إنذارات الزلازل من قبل قيادة الجبهة الداخلية في مناطق الأغوار والبحر الميت وجنوبي النقب، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأظهرت معطيات سابقة أن الزلازل المدمّرة في منطقة الشق السوري الإفريقي تُسجَّل عادة بقوة 6 درجات أو أكثر على مقياس ريختر، وبمعدّل تقريبي يبلغ مرة واحدة كل مئة عام.

يُذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سُجّلت هزّتان أرضيتان خفيفتان تأثرًا بزلزال وقع في منطقة قبرص، وكانتا محسوسَتين في القدس ومناطق شمالي ووسط البلاد، من دون تسجيل أضرار.