استطلاع: التجمع يجتاز نسبة الحسم وتراجع الموحدة

استطلاع رأي جديد يظهر عودة التجمع إلى تجاوز نسبة الحسم، مقابل استمرار عجز معسكر بنيامين نتنياهو عن بلوغ أغلبية تتيح تشكيل حكومة، مع توزيع جديد للمقاعد العربية.

أظهر استطلاع رأي جديد، مساء الثلاثاء، أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يجتاز نسبة الحسم، في وقت لا يزال فيه معسكر بنيامين نتنياهو بعيدًا عن الحصول على أغلبية تتيح له تشكيل حكومة.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة 13 اللإسرائيلية، يحصل التجمع على 4 مقاعد ما يضعه فوق نسبة الحسم (3.25٪)، وأظهر الاستطلاع أن قائمة الجبهة والعربية للتغيير تحصل على 5 مقاعد.

وبيّن أن القائمة الموحدة تحصل على 4 مقاعد، مسجلة تراجعًا بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق. وبذلك يبلغ مجموع المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب العربية إذا ما خاضت الانتخابات بثلاث قوائم منفصلة 13 مقعدًا.

ويأتي هذا التطور في سياق سجال سياسي متواصل حول حدود وآفاق العمل السياسي والبرلماني العربي في إسرائيل، في ظل تصاعد اليمين المتطرف، إلى جانب تعقّد التحديات التي يواجهها المجتمع العربي والقضية الفلسطينية.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، يتصدر الليكود نتائج الانتخابات ويحصل على 25 مقعدًا، يليه حزب برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، يحصل على 23 مقعدًا، فيما تحل حركة "شاس" بالمركز الثالث بحصولها على 10 مقاعد.

وأظهرت النتائج أن أحزاب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، "الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس) برئاسة يائير غولان، تحصل على 9 مقاعد لكل منها.

في المقابل، يحصل حزب "ييش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 8 مقاعد، بينما ينال حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت 7 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد.

وبيّن الاستطلاع أن حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "كاحول لافان" بقيادة بيني غانتس، يفشلان في تجاوز نسبة الحسم، ليقتصر تمثيل معسكر نتنياهو على 51 مقعدًا، مقابل 56 مقعدًا للمعارضة الصهيونية.

وأظهر استطلاع القناة 13 أن 48% من المستطلَعة آراؤهم يعتقدون أن على غانتس الاعتزال والخروج من الحياة السياسية، مقابل 29% يعتقدون أنه يجب أن يخوض الانتخابات مجددًا، في ظل تراجعه المتواصل في الاستطلاعات.

وتناول الاستطلاع مواقف الإسرائيليين من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وبيّنت النتائج أن 53% من الإسرائيليين يرون في الدور المتوقع لكل من تركيا وقطر في إعادة الإعمار فشلًا إسرائيليًا.

في المقابل، قال 25% فقط إنهم لا يعتبرون ذلك فشلًا، بينما لم يُبدِ باقي المشاركين موقفًا واضحًا.

كما فحص الاستطلاع الموقف من ضربة عسكرية أميركية محتملة ضد إيران. وأظهرت المعطيات أن 66% من المستطلَعين يؤيدون توجيه ضربة أميركية لإيران، مقابل 18% يعارضون هذا الخيار.

ورغم هذا التأييد الواسع، عكست النتائج مستوى مرتفعًا من القلق حيال تداعيات الضربة. إذ أعرب 66% من المشاركين عن خشيتهم من أن تؤدي ضربة أميركية إلى هجوم انتقامي إيراني ضد إسرائيل.

في المقابل، قال 28% إنهم لا يخشون من وقوع مثل هذا السيناريو.