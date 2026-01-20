مصرع فتى حريدي دهسا خلال تظاهرة ضد قانون التجنيد قرب "كريات غات"

أسفر حادث دهس وقع قرب "كريات غات" جنوبي البلاد عن مصرع فتى (17 عاما) خلال تظاهرة للحريديين ضد قانون التجنيد، في وقت تتواصل احتجاجات الحريديين التي يتخللها اعتداءات على المركبات والحافلات والتصاقهم بها.

لقي فتى (17 عاما) مصرعه بعد عصر اليوم، الثلاثاء، جراء تعرضه للدهس من قبل حافلة خلال تظاهرة للحريديين ضد قانون التجنيد قرب "كريات غات" جنوبي البلاد.

ويدور الاشتباه حول قيام الفتى بإغلاق شارع خلال تظاهرة الحريديين.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدم عمليات الإنعاش للفتى الذي عانى من إصابة حرجة في منطقة الرأس، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المكان.

وبحسب أفراد الطاقم الطبي، فإنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا فتى (17 عاما) على الشارع وهو فاقد للوعي، إذ أجرينا له الفحوص الطبية وأدركنا أنه بلا نبض أو تنفس ويعاني من إصابة بالغة الخطورة في رأسه، وقد اضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

يأتي ذلك فيما تتواصل احتجاجات الحريديين في البلاد ضد قانون التجنيد التي يتخللها اعتداءات على المركبات والحافلات والتصاقهم بها، وقد سبق أن وقع حادث دهس آخر قبل نحو أسبوعين في القدس وأسفر عن مصرع فتى حريدي (14 عاما) واعتقال سائق الحافلة وهو عربي من المدينة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.