الشرطة الإسرائيلية تسمح بإدخال كتب صلوات يهودية للمسجد الأقصى

مجموعة يهودية اقتحمت المسجد الأقصى، اليوم، حاملين "ورقة إرشاد للصاعدين إلى جبل الهيكل"، أصدرها المعهد الديني "جبل الهيكل" الذي يعتبر رؤساؤه مقربون من بن غفير، في خرق سافر للوضع القائم في المسجد

سمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، بإدخال "صفحات صلوات"، وهي عبارة كتاب يشتمل على جميع الصلوات اليهودية، في خرق متواصل للوضع القائم الذي كان سائدا في المسجد وتُمن بموجبه الصلوات اليهودية.

ويأتي سماح الشرطة بإدخال هذه الكتب الدينية اليهودية بعد أسبوعين من تعيين ضابط الشرطة، أفشالوم بيلد، المقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائد لمنطقة القدس في الشرطة، واستمرار لفرض بن غفير صلاة اليهود في المسجد الأقصى.

واقتحمت مجموعة من اليهود المسجد الأقصى، اليوم، حاملين ما يوصف بأنها "ورقة إرشاد للصاعدين إلى جبل الهيكل"، أصدرها المعهد الديني "جبل الهيكل" الذي يعتبر رؤساؤه مقربون من بن غفير، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وأعلنت الشرطة أن على المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى أن يستخدموا "أوراق الصلاة" التي أعدها المعهد الديني فقط، وتوزع قبل اقتحامهم المسجد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المعهد الديني، إليشاع وولفسون، قوله إنه يأمل أن المرحلة الثانية ستكون إدخال كتب الصلاة وكتب دينية وأدوات لصلاة اليهود، وذلك في الأسابيع القريبة.

ويستند الوضع القائم في المسجد الأقصى إلى قرار الحكومة الإسرائيلية في أعقاب احتلال القدس، في العام 1967، وبموجبه المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين ومكان للزيارة لغير المسلمين، وحظرت الشرطة الإسرائيلية على اليهود الصلاة فيه أو إدخال أدوات صلاة يهودية إلى المسجد وكذلك الإنشاد فيه أو ممارسة تقاليد يهودية.

ومنذ تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي، بدأت الشرطة تخرق الوضع الراهن وسمحت لليهود بالصلاة والغناء والسجود في باحات المسجد في كل مرة اقتحموا فيها المسجد. كذلك سمحت الشرطة بخرق آخر للوضع الراهن مؤخرا، تمثل بدروس توراتية.

وقبل بدء ولايد بيلد، قبل أسبوعين، قال وولفسون إنه "نريد أن نكون شعبا حرا في بلاده، بدون قيود في جبل الهيكل، وأن نسير بحرية. ولو غنيّت هنا قبل نصف سنة مثلما أغني الآن، لاعتقلت، واليوم صادق على ذلك المستوى السياسي والوزير بن غفير. ولدينا توقعات من قائد الشرطة الجديد أن ينفذ سياسة الوزير بن غفير بأن نكون هنا في جبل الهيكل بشكل حر".

وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدة مرات في السنوات الأخيرة وفي أعقاب ضغوط أميركية بعد مواجهات بين المقدسيين والشرطة على خلفية الخروقات في المسجد، أن الوضع القائم ساري المفعول، وكرر نتنياهو مزاعمه بعد الخروقات الواضحة من جانب بن غفير، وقال نتنياهو بعد أن قامت مجموعات يهودية بالصلاة علنا في المسجد الأقصى، إنه نسق ذلك مع بن غفير.