نتنياهو يعلن أنه سينضم لـ"مجلس السلام"

مراسم الإعلان عن "مجلس السلام" ستجري خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، غدا، وأعلنت أكثر من عشر دول عن رغبتها بالانضمام من بين ستين دولة، ومعظم الدول الأوروبية ترفض المشاركة بالمجلس الذي يخطط ترامب أن يكون بديلا للأمم المتحدة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه "استجاب لدعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسينضم كعضو في مجلس السلام الأعلى الذي سيتألف من زعماء دول العالم"، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وستجري مراسم الإعلان عن "مجلس السلام" بحضور ترامب، الذي يرأس هذا المجلس، خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، غدا، وستوقع الدول المشاركة على ميثاق المجلس.

وأعلنت أكثر من عشر دول حتى الآن، بينها الإمارات وقطر والمغرب، من بين حوالي ستين دولة تمت دعوتها، عن رغبتها بالانضمام للمجلس الذي شكله ترامب ليكون بديلا للأمم المتحدة. ويتوقع أن تنضم تركيا ومصر إلى المجلس.

ولم تعلن معظم الدول الأوروبية بشكل واضح على دعوتها للانضمام للمجلس، بينما أعلنت فرنسا وبريطانيا أنهما ترفضان الانضمام للمجلس في الظروف الحالية. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال خطابه في دافوس، أمس، أنه متمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ورغم أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ملوني، عبرت عن موقف إيجابي بشأن الانضمام إلى المجلس، إلا أنها لم تحسم موقفها نهائيا.

وأعلنت ألمانيا أنها معنية بأن تكون ضالعة في مستقبل غزة في إطار القانون الدولي، ما يدل على وجود شكوك بشأن انضمام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، للمجلس.

وأعلن الكرملين أن ترامب دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعضوية المجلس، لكن دبلوماسيين شككوا في موافقة بوتين على الانضمام والعمل تحت إمرة ترامب.