إسرائيل تستعدّ لفتح معبر رفح وستُنشئ "معبرا" آخر للتفتيش بالقرب منه

تستعدّ إسرائيل لفتح معبر رفح جنوبيّ قطاع غزة، في كلا الاتجاهين، وستُنشئ "معبرا" آخرَ للتفتيش بالقرب منه، بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، مساء الخميس.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس لجنة إدارة غزة المعين حديثا، الخميس، خلال إطلاق "مجلس السلام" برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، سيُعاد فتحه في الاتجاهين، الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، أن إسرائيل "ستُنشئ معبرا تحت الإشراف الإسرائيلي بالقرب من معبر رفح، تمهيدا لافتتاحه ضمن المرحلة الثانية من اتفاق (الرئيس الأميركي، دونالد) ترامب".

ووفق التقرير، "ستُجرى عمليات تفتيش إضافية، عند ’معبر رفح 2’، لمنع التسلل والتهريب"، على حدّ وصف القناة.

ومن المقرَّر أن يجتمع الكابينيت الإسرائيلي، مساء الأحد المقبل، لبحث تطورات أمنية وسياسية، وبضمنها فتح المعبر.

وقال مصدر سياسيّ إسرائيليّ من مكتب رئيس الحكومة، مساء الخميس، إنه "يُبذل جهد حثيث لإعادة جثة ران غويلي (من قطاع غزة)، مع استكمال جميع المعلومات المتوفرة لدينا".

وأضاف أن "الكابينيت سيناقش هذه المسألة، ومسألة فتح معبر رفح في بداية الأسبوع".

غير أن "كان 11" أشارت إلى أنه "خلافا للتصريحات الإسرائيلية، فقد حُسم أمر تشغيل معبر رفح نهائيا، ويمكن افتتاح المعبر خلال 48 ساعة من المصادقة".

وسيتولى تشغيل المعبر وفد الاتحاد الأوروبي لرصد وتنسيق عمليات التسلل (UBAM) وعناصر المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية.

وستُنقل قائمة الداخلين إلى قطاع غزة من فريق الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، حيث ستتم مراجعتها من قبل جهاز الأمن العام ("الشاباك").

و"سيُجرى تفتيش إسرائيلي عن بُعد يشمل صورا شخصية، وبطاقات هوية، وانعكاسات ضوئية، وتفتيشا دقيقا"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأوردت القناة الإسرائيلية 12، أنه "رغم النفي والتصريحات الإعلامية، تستعد إسرائيل لفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وربما في وقت مبكّر من الأسبوع المقبل".

وأشارت القناة في تقرير إلى أن هناك فهما لدى إسرائيل، بأن "الأميركيين لم يعودوا مستعدين لتأخير فتح المعبر، إذ تعتقد الولايات المتحدة أن أي تأخير، قد يُعرقل جميع خططها للمرحلة الثانية في قطاع غزة".

وذكرت أنه "في الكواليس، لا حديث بشأن ما إذا كان سيتم فتح المعبر، بل بشأن كيفية ذلك".

وبحسب القناة الإسرائيلية 12، فإن المعبر "سيُفتح في كلا الاتجاهين، والشرط الإسرائيلي هو تفتيش دقيق، وحظر عودة سكان غزة، إلا في الحالات الإنسانية".

وأضافت أنه عند مغادرة غزة، "سيكون هناك نظام مراقبة إسرائيلي، تحت إشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) لمراقبة المغادرين من دون وجود فعلي لإسرائيل".

وعند مدخل غزة، "لن يكون هناك أي وجود إسرائيلي، وعلى بُعد بضعة أمتار، سيُقام حاجز تفتيش إسرائيلي لتفتيش الداخلين، والتأكد من عدم تهريب أي معدات أو مواد أو أسلحة".

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسيّ، قالت إنه مُشارك في "مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة، أن "إدارة ترامب لن تمنح أكثر من بضعة أشهر لتفكيك حماس، والمصلحة الإسرائيلية تكمن في الضغط من أجل المرحلة الثانية، لزيادة الضغط على حماس. لسنا ساذجين، فنحن نعمل بمنهجية شديدة. ولن نبدأ أعمال إعادة الإعمار، إلا عندما يتضح أن حماس تُجرّد من سلاحها بالفعل".

وأشار المصدر نفسه إلى أن المطلوب، هو "إحراز تقدّم على جميع المستويات، ولكن فقط عندما يبدو أن المحاولة الجادة للعثور عليه (على جثة آخر أسير إسرائيلي)، وإعادته مستمرة".