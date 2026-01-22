استطلاع: الليكود متصدّرا... ماذا لو خاض بينيت وآيزنكوت ولبيد الانتخابات معا؟

في حال خاض رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ورئيس المعارضة وحزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، في قائمة موحّدة، ستكون قائمتهم في صدارة الأحزاب الإسرائيلية، وبفارق كبير عن باقي الأحزاب وبضمنها الليكود.

أظهر الاستطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الخميس، تصدُّر حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، السباق في انتخابات تُجرى اليوم، كما يظلّ الأقوى من بين منافسيه المُحتملين لتولّي منصب رئيس الحكومة.

وبحسب استطلاع القناة 12، فإنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكبر حزب في الكنيست، بـ25 مقعدًا، يليه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت بـ22 مقعدًا، فيما يتحصّل ثالث أكبر حزب، وهو "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان على 11 مقعدا.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ25 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ22 مقعدًا.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 11.

"شاس"؛ 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 8 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 9.

"يَشار" الذي يقوده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت 8 مقاعد.

"ييش عتيد"؛ 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 8 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 5 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 5 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتس، و"كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

ماذا لو خاض بينيت وآيزنكوت ولبيد بقائمة موحّدة؟

وفي حال خاض رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ورئيس المعارضة وحزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، في قائمة موحّدة، ستكون قائمتهم في صدارة الأحزاب الإسرائيلية، وبفارق كبير عن باقي الأحزاب وبضمنها الليكود.

وفي السؤال الذي طُرح على المشاركين في الاستطلاع، أشير إلى قائمة موحّدة تجمع الثلاثة، من دون أن يحدَّد رئيسا لها.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم، بقائمة موحّدة تجمع ثلاثتهم:

قائمة بينيت - آيزنكوت - لبيد بـ38 مقعدا.

الليكود بـ25 مقعدا.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 11.

"شاس"؛ 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 8 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 9.

"يهدوت هتوراة"؛ 8 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 5 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 5 مقاعد.

من الأنسب لتولّي رئاسة الحكومة؟

وفي ما يتعلّق بـ"الأنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة، أظهر الاستطلاع أن نتنياهو لا يزال متقدمًا على منافسيه المحتملين، فبالمقارنة بينه وبين بينيت، يرى 40% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو أكثر ملاءمة، بينما قال 37% إن بينيت هو الأنسب لتولّي المنصب، فيما أجاب المتبقون من المشاركين بـ"لا أحد منهما" أو "لا أعلم".

أما في مواجهة رئيس المعارضة يائير لبيد، حصل نتنياهو على 44%، فيما حصل الأول على 24% من تأييد المشاركين بالاستطلاع. وأجاب باقي المشاركين بـ"لا أحد منهما" أو "لا أعلم".

وفي مواجهة آيزنكوت، حصل نتنياهو على تأييد 42% من المشاركين بالاستطلاع، بينما حصل آيزنكوت على 29% في مسألة مدى ملاءمته للمنصب، فيما انحصرت إجابات المشاركين الآخرين بـ"لا أحد منهما" أو "لا أعلم".