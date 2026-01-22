إسرائيليات | أخبار
22/01/2026 - 21:10

الاحتلال يطلق سراح 5 مستوطنين شاركوا بهجوم إرهابيّ على بلدة الجبعة في الضفة الغربية

جاء ذلك بحسب ما أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي ذكرت أنّه "أُطلق سراح خمسة مستوطنين، شاركوا -بحسب جهاز الأمن العام (الشاباك)- في أعمال الشغب العنيفة (هجمات إرهابية) التي شهدتها قرية الجبعة، قبل نحو شهرين"، قرب بيت لحم في الضفة الغربية.

إحراق مركبات ومنازل بالهجوم الإرهابي على الجبعة

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، سراح خمسة مستوطنين، شاركوا في اعتداءات إرهابية على بلدات في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما أكّدت، الخميس، إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي ذكرت أنّه "أُطلق سراح خمسة مستوطنين، شاركوا -بحسب جهاز الأمن العام (الشاباك)- في أعمال الشغب العنيفة (هجمات إرهابية) التي شهدتها قرية الجبعة، قبل نحو شهرين"، قرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن "سراح المستوطنين الخمسة الذين اعتقلهم جهاز الشاباك للاشتباه في مشاركتهم في الحدثة العنيف، أُطلق"، مشيرة إلى أنه "لا يزال التحقيق في الحدث جاريًا من دون أي معتقلين".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، عمد مستوطنون إلى شنّ هجوم إرهابيّ واسع على بلدة الجبعة في بيت لحم، شمل إضرام النار بعدّة منازل ومركبات، فيما أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ بمهاجمة عشرات المستوطنين البلدة، بدون الإعلان عن اعتقال أيّ مشتبه به.

وأحرق المستوطنون حينها ثلاثة منازل وثلاث مركبات و"كرفانا" في بلدة الجبعة، التي تقع جنوب غرب بيت لحم، فيما أفاد رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة، بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية، وأحرقت ثلاثة منازل مأهولة.

إصابة شبان برضوض خلال هجوم لمستوطنين على قصرة

وفي سياق ذي صلة، أصيب عدد من الشبان برضوض عقب تصديهم لهجوم مستوطنين، اليوم الخميس، في بلدة قصرة جنوب نابلس.

تقرير: "الإرهاب اليهودي خرج عن السيطرة"..."قد يؤدي إلى انفجار أمني واسع"
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا الأهالي في الجهة الجنوبية الغربية لبلدة قصرة، وتصدى لهم المواطنون وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، وإطلاق للرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال.

وذكرت المصادر بأن شبانا أصيبوا برضوض عقب استهدافهم بالحجارة من قبل المستوطنين.

