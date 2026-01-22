طقوس تلمودية قبالة قبة الصخرة وتوغل استيطاني جنوب جنين

أفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في الساحات وقبالة المسجد القبلي، كما أدوا طقوسا تلمودية ورددوا أغان عبرية، لا سيما عند مصلى الرحمة وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، وأدوا شعائر توراتية وطقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة المشرفة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين وأبعدتهم عن مسارات الاقتحام.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في الساحات وقبالة المسجد القبلي، كما أدوا طقوسا تلمودية ورددوا أغان عبرية، لا سيما عند مصلى الرحمة وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة بحراسة شرطة الاحتلال.

والأربعاء، سمحت الشرطة الإسرائيلية،، للمستوطنين اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى للمرة الأولى، بإدخال "صفحات صلوات" معهم، وهو كتاب يحتوي على جميع الصلوات اليهودية. ويأتي هذا الإجراء في خرق متواصل للوضع القائم في المسجد، والذي كان يمنع أداء الصلوات اليهودية داخله.

وتتواصل هذه الاقتحامات في ظل سياسة تفريغ المسجد من المصلين والمرابطين عبر قرارات إبعاد تطال المقدسيين وفلسطينيي الداخل.

وذكر مركز معلومات فلسطين "مُعطى" أن نحو 8,000 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال العشرين يوما الأولى من يناير 2026، بمعدل يقارب 400 مستوطن يوميا، بزيادة تقدر بنحو 176% مقارنة بالفترة نفسها من يناير 2025.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، موقع ترسلة المخلاة جنوب محافظة جنين، بحماية قوات الاحتلال التي أغلقت طريق جنين–نابلس قرب بلدتي عجة وجبع تمهيدا للاقتحام.

وأفادت مصادر محلية بأن حافلات للمستوطنين، برفقة بيوت متنقلة، دخلت الموقع المعروف بمستعمرة "سانور" التي أُخليت عام 2005.

يذكر أن سلطات الاحتلال صادقت في أيار/مايو الماضي على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، من بينها إعادة إقامة مستعمرتي "حومش" و"ترسلة–سانور" في محافظة جنين.