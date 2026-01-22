هرتسوغ: لمحاكمة نتنياهو تأثير سلبي على إسرائيل... يجب إيجاد حلول

الرئيس الإسرائيلي يقول إن محاكمة نتنياهو لها تداعيات سلبية على الدولة، ويدعي أن طلب العفو يمر بمسار قانوني داخل وزارة القضاء، مدعيا أنه لن يتأثر بدعم ترامب للعفو، في حين شدد على ضرورة "إيجاد حلول".

قال الرئيس الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الخميس، إن محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "تؤثر سلبًا على دولة إسرائيل"، مشددًا على ضرورة "إيجاد حلول" ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

وجاءت تصريحات هرتسوغ على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تطرق إلى طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو، وقال إن "كل طلب من هذا النوع يجب أن يمر بإجراءات محددة وفق القوانين".

وأضاف هرتسوغ أن طلب العفو "يخضع حاليًا لجمع آراء قانونية من الجهات المختصة في وزارة القضاء"، مضيفًا: "أنا أعمل وفق قوانين الدولة، ولن أخرق المسار القانوني".

وفي ما يتعلق بالدعم العلني الذي أبداه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لطلب العفو، قال هرتسوغ إنه "يحترم الرئيس ترامب احترامًا كبيرًا"، فيما شدد على أن ذلك "لن يؤثر على الالتزام بالإجراءات والقواعد".

وتطرّق هرتسوغ أيضًا إلى الجدل الدائر حول "الإصلاحات القضائية" التي تدفع بها حكومة نتنياهو، وقال إنه "يدعم بشدة استقلالية القضاء"، معتبرًا أن النقاش حول العلاقات بين السلطات وحدود صلاحياتها "نقاش مستمر منذ جيل كامل".

وأضاف أن هذا النقاش "يمس مجالات واسعة من الحياة في إسرائيل"، مرجحًا أن يُطرح بشكل أوسع خلال الانتخابات المقبلة، وقال إنه سيضع "كامل ثقله" لضمان ألا يتجاوز الجدل "القواعد التي يجب احترامها في أي مسار ديمقراطي".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدّم نتنياهو طلب عفو رسمي إلى هرتسوغ، من دون أن يعترف بالذنب أو يعبّر عن ندمه للمخالفات التي ارتكبها في إطار محاكمته في قضايا فساد تشمل تهم بتلقي رشوة وخيانة الأمانة.

وفي إطار طلبه الرسمي، اعتبر محامو نتنياهو أن الاستجابة للعغو "ستسمح برأب الصدع بين مكوّنات الشعب المختلفة، وتخفيف حدّة التوتر، بما يخدم تعزيز المناعة القومية للدولة". وادّعو أن للرئيس صلاحية منح نتنياهو العفو حتى من دون صدور إدانة قضائية بحقه.

من جهته، وصف هرتسوغ الطلب بأنه "استثنائي"، وقال إنه سيتعامل معه "بمسؤولية وبثقل كبير"، فيما أشارت صادر عن ديوان الرئاسة إلى أن فحص الطلب قد يستغرق "أسابيع طويلة"، في ظل تعقيداته القانونية والسياسية.

وكان قد نُشر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تقرير أفاد بأن هرتسوغ حاول الدفع باتجاه منح نتنياهو عفوًا حتى قبل انتخابه رئيسًا للدولة، وقبل تقديم لوائح الاتهام ضد رئيس الحكومة.

وفي الشهر الماضي، أعلن ترامب أنه تحدث مع هرتسوغ بشأن العفو عن نتنياهو، وادّعى أن الرئيس الإسرائيلي قال له إن الأمر "في طريقه للحسم".

وبعد دقائق، نفى هرتسوغ إجراء أي اتصال مع ترامب منذ تقديم طلب العفو.

وأوضح هرتسوغ لاحقًا أنه تحدث قبل أسابيع مع مبعوث من طرف ترامب، وأنه شرح له المرحلة التي وصل إليها فحص الطلب، وادعى أنه قال لممثل عن ترامب إن "أي قرار سيتخذ وفق الإجراءات المتبعة".