بهاراف ميارا: تخلي الحكومة عن موقف المستشار القضائي غير قانوني

الحكومة الإسرائيلية تعتزم تبني قرارا يقضي بعدم إلزامها بالحصول على موقف دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، وأنه بإمكانها اتخاذ قرارات وتقديم مشاريع قوانين بدون الحصول على موقف المستشارة القضائية

تعتزم الحكومة الإسرائيلية أن تتبنى قرارا اليوم، الأحد، يقضي بعدم إلزامها بالحصول على موقف دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، وينص على أنه بإمكانها اتخاذ قرارات وتقديم مشاريع قوانين بدون الحصول على موقف المستشارة القضائية.

وفي موازاة ذلك، يدفع رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، مشروع قانون لفصل منصب المستشار القانوني للحكومة إلى أكثر من منصب، وينص على أن موقف المستشار القضائي للحكومة لا يلزم الحكومة وإنما يشكل "مشورة" فحسب.

وقدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، موقفها من القرار الذي تعتزم الحكومة اتخاذه، وشددت على أنه مناقض للقانون، وأن نتائج هذا الاقتراح الذي قدمه وزير القضاء، ياريف ليفين، "ستكون تغيير جذري في عمل الحكومة، وبشكل يؤدي إلى أن تعمل الحكومة بدون استشارة قضائية".

وحذرت المستشارة من أنه "يتوقع أن تقود هذه التعديلات بشكل مؤكد إلى إلحاق ضرر بنزاهة ونجاعة ومهنية عمل الحكومة، وأن تشكل ثغرة لتبني قرارات حكومية غير قانونية". ومشروع القرار ليس مشمولا في جدول عمل اجتماع الحكومة اليوم، كما أن الوزراء لم يُبلغوا بتفاصيله مسبقا.

ولفتت المستشارة إلى أن ظروف تقديم الاقتراح "تستوجب دراسته بدقة فائقة"، لأن "تغيير قواعد اللعبة الحكومية قبل فترة قصيرة نسبيا من فترة الانتخابات، وبشكل يقلل الإشراف والمراقبة، لا ينسجم مع الضرورة المتزايدة لضمان إدارة سليمة ولجم مؤسساتي والحفاظ على ثقة الجمهور".

وأشارت أن للقرارات التي تتخذها الحكومة في أي اجتماع لها تأثير كبير على الجمهور في الشؤون الأكثر أهمية المتعلقة بحياة أي مواطن في الدولة، وبضمنها الأمن والصحة والرفاه وتوزيع الميزانيات وقضايا أخرى.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك، فإنه منذ فترة طويلة "نشهد ظاهرة تشويش كبير في طرق عمل الحكومة وتدمير إجراءات العمل السليم"، والاقتراح يزيد من تطرف هذه الظاهرة ويمأسسها، وسيضر بشكل كبير بالجمهور ويفتح ثغرة واسعة جدا لعمل غير قانوني من جانب الحكومة، وإلى سوء استغلال قوتها السلطوية واستخدام غير قانوني لميزانياتها.

وأشارت المستشارة إلى أن الاقتراح يطبق بشكل رسمي فصل منصب المستشار القضائي للحكومة وتغيير طبيعته وجوهره، وأن "عواقب الاقتراح تعكس وتقود إلى تنكر الحكومة لواجبها بالعمل بموجب القانون".

وتابعت أن الاقتراح يزيل ضمانات هامة لنزاهة وقانونية عمل الحكومة، ويسعى إلى "تحويل عناصر معينة في عمل الاستشارة القضائية للحكومة إلى اختيارية" وأنه يتناقض مع قرار المحكمة العليا "بشأن مكانة موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي يعبر عن القانون بالنسبة للحكومة".

ويتوقع خبراء قانونيون أن المحكمة العليا ستلغي هذا الاقتراح، لأنه يتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة التي تقضي بأن الحكومة ملزمة بالحصول على موقف المستشار القضائي كي تستوفي نص القانون.