شركات الطيران الإسرائيلية تُخفّف شروط إلغاء الرحلات

طائرة بوينغ 787-9 تابعة لشركة طيران "إل عال" الإسرائيلية، في مطار بن غوريون في 25 يونيو 2025 (Getty Images)

أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية، الأحد، عن سلسلة من التسهيلات في شروط إلغاء، وتغيير تذاكر الطيران، وذلك في ظّل التوترات الإقليمية والمخاوف من هجوم أميركيّ محتمل على إيران، قد يستدعي ردّا من طهران على إسرائيل.

وستُتيح شركات "إل عال" و"أركياع" و"يسرا إير"، إلغاء التذاكر حتى يومين أو ثلاثة أيام قبل موعد الرحلة، مقابل الحصول على قسيمة رصيد.

يأتي ذلك فيما كان رئيس هيئة الطيران المدنيّ في إسرائيل، قد بعث رسالة إلى شركات الطيران الأجنبية، قال خلالها إن "عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، قد تُشكّل بداية فترة حساسة".

وذكر في الرسالة أنه في حال إغلاق المجال الجويّ، ستُعطى الأولوية للرحلات الجوية الأجنبية المغادرة من إسرائيل، لكن بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخبر، أصدر المسؤول ذاته، بيانًا توضيحيًا قال فيه إنه كان يقصد نهاية عطلة نهاية الأسبوع الماضية وليست المقبلة، على الرغم من أن هذا الجزء من الرسالة المُرسلة الأحد، إلى شركات الطيران الأجنبية، قد صيغ بصيغة تشير إلى الأسبوع الجاري، وليس الماضي.

ونظرًا للمخاوف من تصعيد أمني محتمَل في المنطقة، ستُتيح "إل عال" خلال الأسبوعين المقبلين، إمكانية إلغاء الرحلات، لأيّ سبب كان، حتّى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة البلاد، والحصول على قسيمة رصيد كاملة من دون أي رسوم إضافية.

كما تُتيح "أركياع" كذلك، إمكانية إلغاء الرحلات حتى 48 ساعة قبل موعد المغادرة، والحصول على قسيمة رصيد.

هذا، بالإضافة إلى سياسة الإلغاء الحالية للشركة، والتي تتيح بإلغاء الحجز خلال 14 يومًا من موعد الرحلة.

وتقوم شركة "يسرا إير"، بتخفيف سياسة الإلغاء الخاصة بها، وباتت تقدّم إمكانية شراء ما أطلقت عليه مسمّى "درع الإلغاء" عبر موقع الشركة الإلكتروني، بقيمة 35 دولارًا، والذي يتيح الإلغاء، حتى ثلاثة أيام، قبل تاريخ مغادرة الرحلات.