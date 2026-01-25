لجنة التحقيق بقضية الغواصات: الحكومة تجاهلت احتياجات إسرائيل وشكلت خطرا على أمن الدولة

"العناية بموضوع بيع حلفاء أسلحة إلى أطراف ثالثة أدير بصورة فوضوية. ومجلس الأمن القومي (تحت رئاسة يوسي كوهين) أخفق في عمله وتجاوز صلاحياته. وسلاح البحرية تجاوز على مدار سنوات معايير العمل بكل ما يتعلق بالمشتريات والتسلح"

نشرت لجنة التحقيق الرسمية الإسرائيلية في قضية الغواصات تقريرها، اليوم الأحد، ووجهت فيه انتقادات شديدة للحكومة ووزارة الأمن ومجلس الأمن القومي وسلاح البحرية، وأعلنت اللجنة أنها ستقدم لاحقا توصيات شخصية ضد مسؤولين إسرائيليين ضالعين في القضية، علما أن اللجنة بعثت خمس رسائل تحذير إلى مسؤولين قد يتضررون شخصيا من نتائج التحقيق، وبينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق أن "العناية بموضوع بيع حلفاء (لإسرائيل) أسلحة إلى أطراف ثالثة، وهذا موضوع إستراتيجي حساس، أدير بصورة فوضوية وبدون توجيه، بشكل شكّل خطرا على أمن الدولة".

وأضاف التقرير أن "المسؤولية عن أمن الدولة وإدارة المخاطر الأمنية في دولة ديمقراطية ملقاة على منتخبي الجمهور، أي المستوى السياسي. ورغم ذلك، الحكومات تهربت طوال سنين من وضع سياسة واضحة تتحمل من خلالها المسؤولية، وأبقت جهاز الأمن في حالة عدم وضوح. وبدلا من وضع سياسة وإستراتيجية، اتخذت الحكومات قرارات موضعية وتجاهلت الصورة العامة للاحتياجات الأمنية بصورة شكلت خطرا على أمن الدولة".

وأشار التقرير إلى أن "اللجنة وجدت أنه بالرغم من مسؤوليته، فإن الكابينيت السياسي – الأمني لم يبلور بناء القوة. وأبلغ أعضاء الكابينيت اللجنة بأنهم كانوا ’ختما مطاطيا’ للقرارات التي اتخذها جهاز الأمن".

وبموجب التقرير، فإن "اللجنة وجدت عيوبا هيكلية تصل إلى جذور عملية بناء القوة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات الأمنية، بتكلفة مليارات الشواقل، وفي إجراءات أمنية – سياسية حساسة أخرى، تتعلق بأداء إسرائيل في موضوع بيع أسلحة من جانب ألمانيا إلى طرف ثالث".

ووجهت اللجنة انتقادات شديدة إلى مجلس الأمن القومي خلال فترة تولي يوسي كوهين رئاسته، وإلى سلاح البحرية تحت قيادة الجنرال رام روتبرغ.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن "مجلس الأمن القومي أخفق في عمله وتجاوز صلاحياته. وتوضح اللجنة أن مجلس الأمن القومي هو هيئة غايتها مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات. وليس مسموحا لرئيس مجلس الأمن القومي وموظفيه التعامل مع تنفيذ القرارات التي تتخذ، وبضمن ذلك التعامل مع المشتريات أو إدارة علاقات مع جهات تجارية".

وأضافت أن "سلاح البحرية تجاوز على مدار سنوات معايير العمل المتعارف عليها بكل ما يتعلق بالمشتريات والتسلح. ونسق سلاح البحرية مواقف مع جهات تجارية، واستعرض أمام صناع القرار معطيات مضللة، وضباط في سلاح البحرية أجروا اتصالات مع المستوى السياسي خلافا لأوامر الجيش".