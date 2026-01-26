ساعر في باكو: يحظر على النظام الإيراني الحصول على سلاح نووي

ساعر يتجاهل أقوال نظيره الأذربيجاني حول رغبة بلاده في أن يكون وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائما، ووزير الخارجية الأذربيجاني يقول إن العلاقات مع إسرائيل تتطور وأنها "باتت اليوم ذات طابع استراتيجي"

قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي، غدعون ساعر، خلال لقائهما في باكو اليوم، الإثنين، برغبة بلاده في أن يكون وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائما.

وأضاف أنه "نقلت إلى نظيري رغبتنا في أن يكون وقف إطلاق النار في غزة دائما، ونحن نؤيد حل القضية سلميا عبر المفاوضات والوسائل الدبلوماسية، استنادا إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي".

وذكر بيراموف، في مؤتمر صحافي مشترك أعقب لقائهما، أن العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل تشهد تطورا إيجابيا عاما بعد عام، وأنها "باتت اليوم ذات طابع استراتيجي".

وأضاف أن الجالية اليهودية في أذربيجان، وكذلك اليهود الذين هاجروا من أذربيجان إلى إسرائيل، يسهمون بشكل إيجابي في تعزيز العلاقات الثنائية، وأشار إلى ازدياد عدد السياح القادمين من إسرائيل إلى أذربيجان، ما يستوجب زيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

بدوره، تجاهل ساعر أقوال نظيره الأذربيجاني بشأن غزة وتحدث عن إيران، معتبرا أنه "تجري في إيران مجزرة بأحجام لا يمكن استيعابها، ومن يتعامل بهذا الشكل مع شعبه، كيف يمكن أن نتوقع أنه سيتعامل مع دول أخرى؟ ويحظر أبدا أن يحصل هذا النظام المتطرف على سلاح نووي"، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وتابع ساعر أنه "منذ 7 أكتوبر، حاول محور الشر الذي تقوده إيران أن يبيد دولة إسرائيل. والعملية العسكرية المشتركة الإسرائيلية – الأميركية بقيادة الرئيس ترامب، صدّت تطلعات إيران النووية، وهذا ساعد بتحويل المنطقة آمنة أكثر".

وقال ساعر إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموا متزايدا، وأنه جاء إلى باكو برفقة 40 رجل أعمال من قطاعات مختلفة.