اشتباه بتسلل من الأردن: إغلاق طرق وعمليات بحث في وادي عربة ولا "حدث أمنيا"

أعلنت الجيش والشرطة الإسرائيلية لاحقا استبعاد وقوع "حدث أمني"، وأعادت القوات فتح مدخل ومخرج مدينة إيلات والعديد من الطرق بعد أن قامت بإغلاقها على خلفية الاشتباه بالتسلل.

أغلقت طرق في منطقة وادي عربة إثر تسلل "مشتبهين" من الحدود مع الأردن، وذلك بعد أن دوت صافرة الإنذار في مستوطنة "فاران" الحدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن قواته رصدت اشتباها بتسلل إلى أراضي البلاد من جهة الأردن، مشيرا إلى أن قواته شرعت بعمليات بحث واسعة وأغلقت طرقا في المنطقة من أجل العثور على المشتبهين.

وذكر لاحقا، أن قواته "رصدت نحو 10 مشتبهين يقتربون من الأراضي الإسرائيلية بشكل مشبوه وسريع في منطقة ’فران’ على الحدود الأردنية، حيث هرعت قوات كبيرة من الجيش ومنها وحدات خاصة وقطع جوية لسلاح الجو وقامت بأعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المشتبه بهم".

وأضاف "بعد أعمال تمشيط واسعة وإغلاق طرقات في المنطقة، تم التأكد من عدم حدوث أي تسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. الحدث انتهى ولا توجد خشية من وقوع حدث أمني".

وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن "الحديث يدور عن نحو 10 جنود أردنيين اقتربوا من الأراضي الإسرائيلية، حيث تمت إدارة الحادث بشكل كامل مع الجيش الأردني".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الحديث يدور عن رصد 10 أشخاص تسللوا عبر الحدود مع الأردن، بينهم على ما يبدو 8 من قوات الأمن الأردنية الذين عادوا إلى أراضي بلادهم بعد مطاردتهم مشتبهين اثنين اجتازا الحدود.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإنه جرى استدعاء طائرات حربية ومسيّرات إلى المنطقة عقب الاشتباه بـ"حدث أمني".

