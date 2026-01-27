تحقيق إسرائيلي بتهريب بضائع لقطاع غزة ورئيس الشاباك بتناقض مصالح

المحكمة سمحت بالنشر عن القضية، وفي الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن مقاولين يعملون من قِبل الجيش في القطاع وسائقي شاحنات وعاملين في البنى التحتية، وأحيانا جنود نظاميين وفي قوات الاحتياط، يهربون ويستغلون الحراسة الضعيفة عند حدود القطاع

سمحت محكمة الصلح في عسقلان اليوم، الثلاثاء، بالنشر عن أن الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة، وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الشاباك، دافيد زيني، موجود في تناقض مصالح في القضية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن مقاولين يعملون من قِبل الجيش في القطاع وسائقي شاحنات وعاملين في البنى التحتية، وأحيانا جنود نظاميين وفي قوات الاحتياط، يهربون عتادا إلى القطاع مقابل المال، ومن خلال استغلال الحراسة الضعيفة للجيش عند حدود القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه إذا استمرت إسرائيل بالسماح بعمليات التهريب، فإن من شأنها أن تعزز اقتصاد حماس.

وأفادت المصادر في الجيش الإسرائيلي بوجود إخفاقات في أداء الجيش بهذا الخصوص، وأن الإشراف على مئات المواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون إلى القطاع ويخرجون منه ضعيف أو أنه غير موجود بتاتا.

وقال ضابط إسرائيلي كبير إن "هناك أشخاصا يلقون التحتية على الجنود ويدخلون إلى القطاع، ولا أحد يفتشهم أو يفتش الشاحنات، ولا يدققون بالجهة التي نسقت دخولهم".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت عملية تهريب بضائع إلى القطاع بمبلغ مليون شيكل، في الأيام الأخيرة، وشملت البضائع المهربة حوالي 700 هاتف نقال، ومئات رزم سجائر، وأجهزة فرد الشعر وآلات حلاقة، وتم العثور عليها في منزل في بلدة عرعرة في النقب، وتم اعتقال رجل وزوجته.