"أكثر من 45 مبنى": الاحتلال يواصل الهدم في كفر عقب بذريعة "تعزيز السيادة"

قوات الاحتلال تواصل عمليات هدم واسعة في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، وتزعم استهداف "مبانٍ غير قانونية" قرب جدار الفصل، في وقت تحذّر جهات فلسطينية من فرض واقع ميداني جديد وسياسة تهجير ممنهجة بأدوات مختلفة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم الواسعة في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، في إطار عملية تحمل اسم "درع العاصمة"، بذريعة استهداف "مبانٍ غير قانونية" قرب جدار الفصل، و"تعزيز السيادة والأمن".

وأعلن الاحتلال في بيان مشترك صدر عن الجيش والشرطة، أنه هدم أكثر من 45 مبنى حتى الآن، وأن مئات من عناصر حرس الحدود، إلى جانب قوات من الجيش، "يؤمّنون" أعمال الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال في القدس.

وأضاف البيان أن الحملة تُنفذ في إطار ما وصفه بـ"عمليات فرض الحوكمة والسيادة" التي يقودها وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، وأنها ستستمر خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى مشاركة قيادات أمنية في متابعة العملية.

وادعى قائد شرطة منطقة القدس، وفق البيان، أن المنطقة شهدت "خللًا سياديًا وأمنيًا" على مدار سنوات، وزعم أن المباني التي هُدمت "لم تكن مجرد مخالفة قانونية"، بل "استخدمت كمنصات خطرة للمسلحين والمتسللين"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما جاء في البيان، إن العملية تأتي، بحسب ادعائه، "لمنع استخدام البنى التحتية لتنفيذ هجمات"، مضيفًا أن "كل إجراء يتم اتخاذه قد يمنع الهجوم التالي".

كما قال قائد قوات "حرس الحدود" الشرطية في منطقة القدس إن القوات تعمل "وفق الخطة الموضوعة"، مشددا على أن العملية "ليست مؤقتة"، وتهدف إلى "تعزيز السيطرة في منطقة التماس"، وفق زعمه.

ميدانيًا، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة كفر عقب لليوم الثاني على التوالي، وسط انتشار عسكري مكثف في الشوارع الرئيسة، ما دفع الجهات التعليمية إلى تعليق الدوام الوجاهي في جميع مدارس البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء عدة، لا سيما حي المأذون ومنطقة شارع المطار، وصادرت بسطة في المكان، بالتزامن مع استمرار وجود الدوريات العسكرية، الأمر الذي دفع مركزية لجان أولياء أمور الطلبة إلى تعليق الدوام "حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية".

الاحتلال يعلن اعتقال 11 فلسطينيًا ومصادرة أسلحة في جنوب الضفة

وفي بيان منفصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن قواته نفذت عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيًا، بينهم أربعة ادعى أنهم "تجّار أسلحة"، وذلك خلال اقتحامات طالت عددًا من القرى الفلسطينية.

وزعم أن قواته صادرت خلال العملية مسدسًا وذخيرة وزجاجات حارقة وبضائع "مهرّبة"، إضافة إلى "آلاف الدولارات" قال إنها "مخصصة لأغراض إرهابية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية أو أدلة داعمة.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال "تواصل العمل لإحباط ما تسميه الإرهاب في المنطقة"، متذرعًا بأن عملياته تستهدف "كل من يضر أو يحاول الإضرار بمواطني دولة إسرائيل وقوات الأمن"، على حد تعبيره.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بتجريف شارع داخل البلدة.

وبحسب بيان صادر عن محافظة القدس، رافقت الحملة إجراءات ميدانية واسعة شملت إغلاق المداخل، والسيطرة على مبانٍ، وتنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل، وسط انتشار عسكري كثيف.

وأوضحت المحافظة أن الاحتلال أغلق البوابات العسكرية على مداخل البلدة، ما أدى إلى عزلها شبه الكامل، بالتزامن مع توزيع بيان تهديد توعّد فيه بفرض طوق عسكري وتنفيذ اقتحامات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت محافظة القدس أن عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال حتى صباح اليوم بلغ نحو 40 منشأة، شملت محالًا ومنشآت تجارية، وأسوارًا، وبسطات، ولافتات، ومنشآت من الصفيح، وتركز معظمها في منطقة شارع المطار بكفر عقب.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم ترافقت مع أعمال تجريف بمحاذاة جدار الفصل، في خطوة تهدف، بحسب ما يتضح ميدانيًا، إلى فرض منطقة عازلة جديدة، في ظل تذرّع الاحتلال بما يسميه "محاولات تسلل عمال" عبر الجدار.

في المقابل، وصف الناشط الفلسطيني سميح أبو رميلة، عضو لجنة بلدة كفر عقب، ما يجري بأنه "عدوان منظم وحرب مفتوحة على الوجود المقدسي الفلسطيني".

وقال أبو رميلة إن "ما يجري في كفر عقب ليس حملة أمنية، بل سياسة تهجير ممنهجة تُنفّذ تحت غطاء تطبيق القانون"، محذرًا من أن الإجراءات الجارية تمهّد لمشاريع استيطانية، وعلى رأسها مشروع مستوطنة عطروت.

وأضاف أن البلدة تعيش حالة شلل كامل، مع إغلاق المحال التجارية، وحرمان الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، وحصار السكان داخل منازلهم.

وتُعد كفر عقب ضمن الحدود البلدية التي رسمها الاحتلال للقدس، ويقطنها فلسطينيون يحمل معظمهم الهوية المقدسية، رغم فصلها فعليًا عن القدس الشرقية بواسطة جدار الفصل وحاجز قلنديا.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثّف الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتشمل القتل والاعتقال وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني وتأمين هجمات المستوطنين.