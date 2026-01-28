إسرائيل تحذر مواطنيها من رسالة احتيالية تنتحل صفة الجبهة الداخلية عبر واتساب

منظومة السايبر القومية في إسرائيل تحذّر من رسالة تهديدية مزيفة تُنسب للجبهة الداخلية وتستهدف جمع معلومات وبث ضغط نفسي، وتدعو المواطنين إلى تجاهلها والإبلاغ عنها.

حذّرت منظومة السايبر الإسرائيلية، مساء الأربعاء، من انتشار رسالة احتيالية تنتحل صفة قيادة الجبهة الداخلية، تصل خلال الساعات الأخيرة عبر تطبيق واتساب إلى المواطنين الإسرائيليين.

وقالت المنظومة إن الرسالة تُرسل بعدة لغات، وتستخدم صياغة تهديدية، وفي بعض الحالات تظهر مرفقة بصورة ملف شخصي توحي بأنها صادرة عن جهة رسمية، بما في ذلك استخدام صورة للجبهة الداخلية.

وشددت منظومة السايبر على أن الرسالة لا تصدر عن أي جهة رسمية أو أمنية، مشددة على أن قيادة الجبهة الداخلية لا تتواصل مع المواطنين بهذه الطريقة.

وأضافت أن الهدف من الرسالة هو جمع معلومات شخصية وخلق ضغط نفسي على متلقيها، موضحة أنه لا توجد أي مؤشرات على اختراق الأجهزة أو الوصول إلى معلومات شخصية.

وأوصت المنظومة كل من يتلقى هذه الرسالة بعدم التفاعل معها، وعدم تقديم أي معلومات، والعمل على حظر الجهة المرسلة والإبلاغ عنها عبر خاصية التبليغ في تطبيق واتساب.

كما دعت إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات، في ظل تزايد محاولات الاحتيال الرقمي واستغلال التوترات الأمنية، في ظل التهديدات الأميركية بتدخّل عسكري أميركي في إيران.