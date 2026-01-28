إسرائيل ستقيم مخيما كبيرا في رفح تمهيدا لتهجير الغزيين

جنرال إسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم جديد إذا رفضت حماس إلقاء سلاحها، وسيشمل معاودة شن هجمات على مدينة غزة، والمخيم سيُستخدم لإيواء الفلسطينيين الفارين من الهجوم الجديد، "وقد وُضعت الخطط. والجيش مستعد لتجديد مناوراته في غزة"

قال جنرال إسرائيلي متقاعد يقدم المشورة للجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل أخلت أرضا في جنوب قطاع غزة لبناء مخيم للفلسطينيين يحتمل أن يكون مجهزا بتكنولوجيا المراقبة والتعرف على الوجوه عند مدخله.

وأشار الجنرال المتقاعد، أمير أفيفي، إلى أن هذا المخيم سيُستخدم لإيواء الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة والعبور إلى مصر وكذلك من يرغبون في البقاء، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل "لإعادة فتح محدود" لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وهو مطلب رئيسي بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وأضاف أن المخيم سيقام في منطقة في رفح خالية من الأنفاق مع تعقب أفراد أمن إسرائيليين حالات الدخول والخروج.

وأفيفي هو مؤسس منتدى مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين، وهي مجموعة ذات تأثير تمثل الآلاف من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. ولا يتحدث أفيفي نيابة عن الجيش الإسرائيلي الذي أحجم عن التعليق. ولم يعلق مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد على أي خطط لإقامة مخيم في رفح.

ونقلت رويترز في وقت سابق من الشهر الحالي عن مصادر قولها إن إسرائيل تريد أن يكون عدد الفلسطينيين الذي يغادرون غزة أكبر من أولئك الذين يُسمح لهم بالدخول، وذلك في سياق مخطط ترانسفير إسرائيلي لتشجيع الغزيين على الهجرة.

طفل جريح جراء غارات إسرائيلية على منطقة المواصي في خانيونس، الشهر الحالي (Getty Images)

وقال أفيفي إنه "لا يوجد سكان من غزة على الإطلاق تقريبا في رفح"، إذا غادر معظم سكان هذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، بعد وقف إطلاق في تشرين الأول/أكتوبر، واتجه معظمهم إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس.

وأضاف أفيفي أن "هناك حاجة إلى إنشاء بنية تحتية في رفح تساعد على استيعابهم، ومن ثم يمكنهم الاختيار بين الذهاب أو عدمه". وقال إن هذا المكان سيكون على الأرجح "مخيما كبيرا ومنظما" يستوعب مئات الآلاف، ويمكنه فرض عمليات التحقق من الهوية بما في ذلك التعرف على الوجه.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تموز/يوليو لوسائل إعلام إسرائيلية إنه أمر القوات بتجهيز مخيم في رفح لإيواء سكان غزة. ولم يتحدث المسؤولون علنا عن مثل هذه الخطط منذئذ.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن هذه الفكرة تمثل "محاولات مكشوفة لفرض تهجير قسري مُقنّع وخلق وقائع ميدانية جديدة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين".

وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة، على بدء إعادة إعمار القطاع من رفح وإلقاء حماس سلاحها مقابل انسحاب مزيد من القوات الإسرائيلية من القطاع.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه حتى الآن لا توجد أي هيئة تعلم كيف سيتم تنفيذ عملية نزع سلاح حماس بشكل فعلي، وأن الجيش الإسرائيلي لم يتلق تعليمات حول هذا الموضوع، وأنه لم يذكر في الاتفاقيات إذا كان السلاح سيسلم لإسرائيل أو لقوة دولية، أو سيدمر أم سيُخزن في القطاع، كما م يتقرر أي أنواع من السلاح مشمولة في الاتفاق.

لكن أفيفي قال إن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم جديد على حماس إذا رفضت إلقاء سلاحها. وقد يشمل ذلك معاودة شن هجمات على مدينة غزة، وذكر أن المخيم في غزة قد يُستخدم لإيواء الفلسطينيين الفارين من تجدد الهجوم الإسرائيلي، مضيفا أنه "وُضعت الخطط. الجيش مستعد للحصول على الأمر من الحكومة، أي من مجلس الوزراء، لتجديد مناوراته في غزة".

وقال الوزير الإسرائيلي آفي ديختر، إن الخلافات حول نزع السلاح قد تقود إسرائيل مجددا إلى حرب في غزة. وأضاف أن "علينا أن نستعد للحرب في غزة"، معتبرا أن قضية نزع السلاح "يجب أن تحلها القوات الإسرائيلية بالطريقة الصعبة".

وأعلنت حماس رفضها إلقاء سلاحها. وقال مسؤولان من حماس لرويترز، هذا الأسبوع، إن لا واشنطن ولا الوسطاء قدموا للحركة أي اقتراح مفصل أو ملموس لإلقاء السلاح.

وأظهرت وثيقة نشرها البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب تريد أن تشهد نزع الأسلحة الثقيلة على الفور، مع "تسجيل الأسلحة الشخصية وإخراجها من الخدمة" في وقت تصبح فيه الشرطة في ظل إدارة تكنوقراط مؤقتة في غزة "قادرة على ضمان الأمن الشخصي".

وهدد ترامب حماس مرارا من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم تلق أسلحتها. وادعى مسؤول أميركي، أمس، أن إلقاء السلاح قد يصاحبه نوع من العفو عن أعضاء في حماس.

وقال نتنياهو في الكنيست، أول من أمس، إن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار لن تشمل إعادة إعمار غزة، وأن "المرحلة المقبلة هي نزع سلاح القطاع وحماس".