استعدادات لفتح معبر رفح وغموض يكتنف نزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة

يؤكد مسؤولون أمنيون أن آلية نزع سلاح حركة حماس ما تزال غير واضحة حتى الآن، إذ لم يتلق الجيش الإسرائيلي أي تعليمات أو توجيهات عملية بهذا الشأن. كما أن الاتفاقيات المبرمة لا تحدد بصورة دقيقة مصير الأسلحة.

أنهى الجيش الإسرائيلي استعداداته لفتح معبر رفح، ومن المتوقع الشروع في ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وبحسب التقديرات، سيسمح بدخول نحو 150 شخصا يوميا إلى قطاع غزة، مقابل السماح بمغادرة عدد أكبر عبر المعبر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن حالة من الغموض تسود بشأن آلية نزع سلاح حركة حماس، في ظل التوجه نحو بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن المستوى السياسي الإسرائيلي وافق على ربط الإعمار بنزع السلاح خلال فترة تمتد إلى 100 يوم، إلا أن مصادر في المؤسسة الأمنية أكدت أنها لم تتلق حتى الآن أي توجيهات عملية أو تعليمات لتنفيذ هذا القرار على الأرض، ما يعكس فجوة بين القرارات السياسية والاستعدادات الميدانية.

حتى الآن، كانت إسرائيل تربط الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة بإتمام عملية نزع السلاح بالكامل، وذلك استنادا إلى مطالب المؤسسة الأمنية.

إلا أن التفاهمات الجديدة تشير إلى تغيير في هذا النهج، حيث تقضي بعدم البدء بإعادة إعمار ما يعرف بـ"غزة القديمة" إلا بعد الانتهاء الكامل من نزع السلاح من القطاع.

في المقابل، سيسمح بالبدء بأعمال الإعمار في منطقة "رفح الجديدة" بالتوازي مع التزام حركة حماس بتنفيذ عملية نزع السلاح، دون انتظار اكتمالها بشكل نهائي.

ومع ذلك، تؤكد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن أعمال الإعمار في رفح لم تبدأ بعد في هذه المرحلة، في ظل عدم توصل الدول المانحة إلى آلية واضحة لتمويل المشاريع.

وتفيد مصادر بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وافقت مبدئيا على قائمة العمال الغزيين الذين يفترض أن يشاركوا في بناء وتأهيل البنية التحتية، كما صادقت أيضا على شركة مقاولات غزية لتولي تنفيذ هذه الأعمال، بانتظار استكمال الترتيبات المالية والإجرائية اللازمة.

وتنص المادة 17 من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المؤلفة من 20 بندا، على أنه في حال تأخرت حركة حماس في تنفيذ الخطة أو عارضتها، فسيجري تطبيق جميع بنودها السابقة في مناطق غزة التي توصف بأنها "خالية من الإرهاب"، والتي من المفترض أن تنقل من سيطرة الجيش الإسرائيلي إلى قوة استقرار دولية.

ويعد هذا التعريف غامضا إلى حد كبير، لا سيما أن قوة الاستقرار الدولية لم تشكل بعد. ومع ذلك، ومنذ اليوم الأول لإعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تحدث مسؤولون كبار في البيت الأبيض، خلال إحاطات إعلامية وبتصريحات علنية، عن خطة لإقامة تجمعات سكنية مؤقتة للفلسطينيين شرقي "الخط الأصفر"، أي في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، تطرق نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إلى هذه الفكرة خلال زيارته لإسرائيل في أكتوبر الماضي.

ورغم أن إسرائيل لم تصدر تعليقا رسميا بهذا الشأن، إلا أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ فترة بأعمال إزالة لمخلفات البناء والعبوات الناسفة في منطقة رفح، المخصصة، وفق هذه التوجهات، لإقامة مساكن مؤقتة.

ويسود داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية غموض بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الإطار، حذرت المؤسسة الأمنية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، من أن اللجنة التكنوقراطية التي جرى تشكيلها لإدارة قطاع غزة والإشراف على إعادة إعماره لا تسهم في إضعاف حركة حماس، بل على العكس، تساعد في ترسيخ سيطرتها على القطاع.

وبحسب تقديراتهم، تعمل هذه اللجنة من دون هيكل تنظيمي مستقل فعليا، وتعتمد في أدائها على كوادر تابعة لحماس كانت تدير شؤون القطاع قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونتيجة لذلك، تشير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن عناصر حماس يعودون لتولي مناصب مدنية محورية في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية والحفاظ على النظام العام، ما يعزز حضور الحركة في مفاصل الإدارة المدنية.

يؤكد مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى أن آلية نزع سلاح حركة حماس ما تزال غير واضحة حتى الآن، إذ لم يتلق الجيش الإسرائيلي أي تعليمات أو توجيهات عملية بهذا الشأن.

كما أن الاتفاقيات المبرمة لا تحدد بصورة دقيقة مصير الأسلحة، سواء كان سيتم تسليمها لإسرائيل، أو لقوة دولية، أو تدميرها، أو حتى تخزينها داخل قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، لم توضح أنواع الأسلحة التي يشملها الاتفاق، ما يزيد من حالة الغموض حول كيفية تنفيذ هذه العملية ومراحلها العملية على الأرض.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر أمنية بأن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لافتتاح معبر رفح، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لهذه المصادر، جرى تنسيق حركة العبور اليومية عبر المعبر بين إسرائيل ومصر، بحيث يسمح في المرحلة الأولى بعودة نحو 150 من سكان غزة يوميا إلى القطاع، مقابل السماح بمغادرة عدد أكبر.

كما أشارت إلى أن عبور سكان غزة يوميا عبر معبر اللنبي سيكون ممكنا أيضا، من خلال حافلات منظّمة ومؤمّنة.

في المقابل، صرح نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء بأن عدد الفلسطينيين الذين سيُسمح لهم بدخول غزة سيبلغ على الأرجح "50 شخصا إضافة إلى أفراد عائلاتهم"، بحسب تعبيره.

من جهته، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعبور عبر معبر رفح لا يزال موضع نقاش بين إسرائيل ومصر، ولم يحسم بشكل نهائي حتى الآن.