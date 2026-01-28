تقرير: تقديرات إسرائيلية بوجود محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران

حسب التقرير، فإن الشروط الأميركية المركزية هي عودة المراقبين للبرنامج النووي، وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وفرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني، وإسرائيل تصفها بأنها "ليست جيدة وغير كافية"

لافتة في طهران، أمس، تدعو أميركا وإسرائيل إلى "الحفاظ على جنودكم" (Getty Images)

ذكر تقرير أنه توجد تقديرات في إسرائيل بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات سرية، وأن إسرائيل تتخوف من التوصل إلى "اتفاق نووي سيئ".

وحسب التقرير، الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل قدمت شروطا مسبقة لمفاوضات حول اتفاق نووي جديد

وأضاف التقرير أن الشروط الأميركية المركزية هي عودة المراقبين للبرنامج النووي، وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وفرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني.

وتدعي إسرائيل، حسب التقرير، أن الشروط الأميركية "ليست جيدة وغير كافية".

وتابع التقرير أنه في إسرائيل لا يعلمون بالموعد الدقيق لبدء هجوم أميركي ضد إيران.

ووجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديدا لإيران أمس، الثلاثاء، وقال إنه "إذا ارتكبت الخطأ الخطير وهاجمت إسرائيل، فإننا سنرد بقوة لم تشهد إيران مثلها".

وأضاف نتنياهو أن "الولايات المتحدة تجري اتصالات متواصلة معنا، وأنا لا أريد أن أقرر ماذا يفعل أو لا يفعل الرئيس ترامب، فهذه قرارات يتخذها هو".

وحول احتمال انضمام إسرائيل لهجوم أميركي محتمل ضد إيران، قال نتنياهو إن ترامب "سيتخذ قراراته ونحن سنتخذ قراراتنا أيضا بشكل مستقل".