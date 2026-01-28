شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في حاجز الأنفاق جنوب القدس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني ما أسفر عن استشهاده بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في حاجز الأنفاق جنوب القدس المحتلة.

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في حاجز الأنفاق جنوب القدس المحتلة، بعد عصر الأربعاء.

وأفادت مصادر صحافية فلسطينية، بأن الشهيد هو الشاب قصي ماهر حلايقة (28 عاما) من بلدة الشيوخ شمال الخليل.

وتبلغت وزارة الصحة الفلسطينية من الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاد حلايقة واحتجاز جثمانه من قبل الاحتلال.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ومحلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب وتركته ينزف دما على الأرض من دون تقديم العلاجات الطبية له.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغا عن محاولة طعن في محيط حاجز الأنفاق، من دون وقوع إصابات بين القوات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان أولي، عن "تحييد" شخص من جراء الاشتباه بوقوع عملية في المكان.

وادعت أنه "خلال إجراء فحص في المكان، قام المشتبه بعرض بطاقة هوية، وفي الأثناء قام بإخراج سكين أعقبه إطلاق عناصر أمن الحاجز النار عليه ما أدى إلى ’تحييده’".

ودفع الاحتلال بقوات معززة انتشرت في محيط الحاجز الواقع بين القدس وبيت لحم، في أعقاب العملية المزعومة.