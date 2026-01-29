الكنيست يقر ميزانية الدولة بالقراءة الأولى بدعم "شاس" و"ديغل هاتوراه"

تبلغ ميزانية السنة المالية 2026 نحو 811.74 مليار شيكل، منها 580.75 مليار شيكل ميزانية عادية و230.99 مليار شيكل لميزانية التطوير.

صادق الكنيست، في القراءة الأولى، على ميزانية الدولة بدعم حزبي "شاس" و"ديغل هاتوراه"، وذلك بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل 55 عارضوا الاقتراح.

في المقابل، عارض أعضاء حزب "أغودات يسرائيل" تمرير الميزانية، ما أظهر تباينا في مواقف الأحزاب الحريدية داخل الائتلاف.

وجاء التصويت بعد أن أصدر حاخامات حزب ديغل هاتوراه، أمس الأربعاء، تعليمات لأعضاء كتلته البرلمانية بدعم الميزانية في القراءة الأولى، وذلك عقب اجتماع عقد بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، بوعز بيسموت، إلى جانب المستشار القانوني للجنة.

بحسب مقترح الميزانية، من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق لعام 2026 نحو 811.74 مليار شيكل، مع تحديد سقف العجز عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير المعطيات إلى أن ميزانية وزارة الأمن ستصل إلى قرابة 112 مليار شيكل.

كما خصص أكثر من ثلاثة مليارات شيكل لبرنامج يهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد وتطبيقه في مختلف الوزارات الحكومية.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الميزانية تهدف إلى إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار النمو والانضباط المالي، بعد عامين من ميزانيات استثنائية خصصت لدعم متطلبات الأمن القومي.

أدان رئيس المعارضة يائير لابيد، المصادقة على ميزانية الدولة، واعتبر أن المقترح المعتمد يوجه رسالة سلبية للطبقة العاملة في إسرائيل، قائلا إن الميزانية أضافت 970 مليون شيكل لقطاع التعليم الحريدي، بينما تم سحب ملايين الشواكل من ميزانية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما أشار إلى تخصيص 100 مليون شيكل لوزارة شؤون القدس، التي وصفها بأنها "غير ضرورية ولا يعرف أحد ما تفعل"، وخفض 108 ملايين شيكل من ميزانية بناء الطرق الحضرية.

من جانبه، انتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، الميزانية، معتبرا أنها تخدم المتهربين من دفع الضرائب ولا توفر أي دعم للخدمات الأساسية.

وأضاف أن الأموال موزعة بالكامل لصالح الائتلاف الحاكم، دون تخصيص موارد كافية للتحضير لأي حملة محتملة ضد إيران، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي بحاجة لاختيار الأسلحة، بينما يركز بعض المسؤولين على تدبير الأموال للمتهربين من الضرائب.

قرر حاخامات حزب ديغل هاتوراه، أمس الأربعاء، توجيه أعضاء الحزب بدعم ميزانية الدولة في القراءة الأولى. ويأتي هذا التوجيه رغم إعلان يتسحاق غولدكنوف، رئيس حزب "أغودات يسرائيل"، الذي يشكل مع "ديغل هاتوراه" تحالف اليهودية التوراتية الموحدة، أن أعضاء حزبه سيعارضون الميزانية.

وأوضح غولدكنوف خلال الجلسة العامة: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي. ستذكر هذه الحكومة بأنها التي زجّت بالشباب في السجون". ومع ذلك، شدد على أنه لا ينوي اتخاذ أي خطوة لإسقاط الحكومة.