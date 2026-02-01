الجيش الإسرائيلي يعلن استكماله بالأيام الماضية إنشاء "مجمّع تفتيش" للمارّين من معبر رفح

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في إطار الاستعدادات لافتتاح معبر رفح، وبتوجيه من القيادة السياسية، أنجزت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الماضيةن إنشاء نقطة تفتيش مخصَّصة، والتي تُدار من قبل المنظومة الأمنية (الإسرائيلية) في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه استكمل خلال الأيام الماضية، مجمّع تفتيش للداخلين من معبر رفح، جنوبيّ قطاع غزة، والذي افتتح في الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته بالاتجاهين، بشكل تجريبي، تحت إشراف ممثلين عن مصر والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثل عن قائد التنسيق والارتباط في الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في إطار الاستعدادات لافتتاح معبر رفح، وبتوجيه من القيادة السياسية، أنجزت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، إنشاء نقطة تفتيش مخصَّصة، والتي تُدار من قبل المنظومة الأمنية (الإسرائيلية) في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن "هذا المجمع، يُعدّ جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة الأمنية في المنطقة".

ولفت إلى أن "قوات الممظومة الأمنية، تقوم في نقطة التفتيش بالتحقق من هويات الداخلين، وفقًا لقوائم معتمدة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كما تُجري تفتيشًا دقيقًا لأمتعتهم".

جانب من مجمّع التفتيش الإسرائلييّ في رفح

يُسمح بمغادرة 150 شخصًا يوميًا ودخول 50 فقط

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، أنه "سيعبر المعبر يوميًا ما يصل إلى 200 شخص في كلا الاتجاهين، نظرًا لعدم قدرة المعبر على استيعاب حركة مرور أكبر في وضعه التشغيلي الحالي".

وأضافت أن "نسبة الداخلين إلى الخارجين، ستكون 1:3؛ إذ سيغادر 50 مريضًا يوميًا، برفقة شخصين لكل مريض".

وبحسب التقرير، "سيُسمح لـ 50 شخصًا فقط بالدخول من الجانب الآخر، وسيعمل المعبر ست ساعات يوميًا، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا".

وفما كان يُتوقّع أن يدخل أعضاء اللجنة التكنوقراطية قطاع غزة عبر المعبر، الإثنين، أشارت إلى أنه "حتى الآن، لن يدخل جميعهم غدًا".

كما لفت إلى أن إسرائيل تصف التجربة الأولية لفتح معبر رفح، بأنها "ناجحة للغاية".

ويأتي فتح المعبر في إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت مصادر مصرية بأن عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وصلت فجرا إلى مدينة العريش، تمهيدا لتولي مهام إدارة المعبر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن نحو 6 آلاف جريح في القطاع بحاجة ماسة للإجلاء عبر معبر رفح لتلقي العلاج.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، الأحد، ببدء "التشغيل التجريبي للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وسيتم تشغيله بشكل رسمي غدا الاثنين"، مضيفة أن نقل المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر سيبدأ، غدا الإثنين، لتلقي الخدمات العلاجية، مشيرة إلى "غرف رعاية مركزة متنقلة ضمن أسطول وزارة الصحة المصرية تنتظر بالجانب المصري لمعبر رفح".