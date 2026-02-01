الشرطة توصي بإصدار أمر طوارئ لتعزيز الرقابة على بيع الطائرات المسيّرة

الشرطة توصي بإصدار أمر طارئ لتعزيز الرقابة على شراء مئات الطائرات المسيّرة الثقيلة. فواتير وهمية وأموال غير مصرّح عنها تستخدم في عمليات الشراء، وسط مساعٍ لفرض تسجيل وترخيص عاجل قبل تشريع قانوني شامل.

أوصت الشرطة الإسرائيلية بصياغة أمر مؤقت لمراقبة عمليات بيع وشراء الطائرات المسيّرة المخصّصة لنقل الأحمال الثقيلة، بما يشمل تسجيل الطائرة واشتراط تقديم تصاريح رسمية لاستخدامها، من بينها رخصة تشغيل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت هذه التوصية، وفق ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، اليوم الأحد، في ظل "الثغرات الواسعة" في الرقابة على هذا النوع من الطائرات، على خلفية تصاعد استخدامها في عمليات التهريب من مصر والأردن.

وبحسب المعطيات، جاءت الخطوة بعد تحقيق أظهر أن مئات الطائرات المسيّرة الضخمة جرى اقتناؤها خلال الفترة الأخيرة عبر شركات تعمل في منطقة النقب، باستخدام فواتير وهمية.

وتبيّن أن الوضع القائم حاليًا يتيح لأي شخص شراء طائرة مسيّرة قادرة على حمل أوزان تصل إلى 80 كيلوغرامًا والمتاجرة بها، في حين تقتصر الرقابة القانونية القائمة على عملية الطيران فقط، دون تنظيم فعلي لبيع الطائرة أو تسجيل ملكيتها.

وفي هذا السياق، تعمل الشرطة منذ فترة على فحص ملف الطائرات المسيّرة، فيما طُلب منها مؤخرًا إعداد أمر طوارئ مؤقت يتم تطبيقه سريعًا، قبل استكمال تشريع قانوني شامل ينظم هذا المجال.

وبموجب الأمر المقترح، سيُلزم مشترو الطائرات المسيّرة بتقديم وثائق رسمية توضّح وجهة استخدام الطائرة، والغرض الذي خُصصت له، إضافة إلى هوية الأشخاص الذين سيتولّون تشغيلها.

كما يجري فحص إمكانية فرض تسجيل إلزامي لملكية الطائرة المسيّرة، على غرار تسجيل المركبات، بما يسمح بتتبّع الملكية وتحديد المسؤولية القانونية.

وتدّعي الشرطة أن تحقيقاتها أظهرت اتساع ظاهرة اقتناء طائرات النقل المسيّرة في منطقة النقب، حيث بلغ حجم المشتريات نحو 30 مليون شيكل من أموال غير مصرّح عنها، مقابل اقتناء ما يقارب 320 طائرة مسيّرة.

وتشير المعطيات إلى أن الطائرات تُباع في البداية عبر شركات تسويق قانونية، لكنها تُعاد تسويقها لاحقًا في السوق غير المنظّمة بأسعار تتراوح بين 120 و140 ألف شيكل للطائرة الواحدة.

ووفق التحقيقات، لا يتمكن المهرّب من شراء الطائرة مباشرة أو نقدًا، ولا يرغب بترك أثر يربطه علنًا بالشركة المورّدة، ما يدفعه إلى استخدام شركات وسيطة.

وتشمل هذه الشركات جهات تعمل في مجالات مثل الزراعة أو الخدمات المدنية، تقوم بشراء الطائرات من الشركات المورّدة مقابل فواتير رسمية.

بعد ذلك، تُسلَّم الطائرات إلى جهات ضالعة في عمليات التهريب، بينما يتم تسديد المبالغ نقدًا للشركات الوسيطة، في مسار يهدف إلى إخفاء هوية المستخدم النهائي ومصدر الأموال.

وبحسب الشرطة، فإن الجهات المحققة تعرف حجم الصفقات ونوع المعدات التي جرى بيعها، لكنها لا تزال غير قادرة على تحديد مكان غالبية الطائرات المسيّرة التي دخلت هذا المسار.