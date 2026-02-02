إسرائيليات | أخبار
استطلاع: 46% من الإسرائيليين يؤيدون المشاركة في هجوم أميركي ضد إيران

يعتقد 54% أن ترامب لا يمكنه المساعدة من خلال "مجلس السلام" في حل المشاكل في غزة من خلال الحفاظ على أمن إسرائيل* 48% يعتبرون أن أقوال نتنياهو حول تقليص المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل سيلحق ضررا بأمنها

أيد 48% من الإسرائيليين مشاركة إسرائيل في هجوم أميركي محتمل ضد إيران في حال تعرضها لهجوم إيراني فقط، بينما أيد 46% ضلوع عسكري إسرائيلي مباشر في هجوم كهذا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأيد 55.5% انضمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى "مجلس السلام" الذي شكله ويرأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رغم معارضة إسرائيل لضم تركيا وقطر للمجلس.

ويعتقد 54% أن ترامب لا يمكنه المساعدة من خلال "مجلس السلام" في حل المشاكل في غزة من خلال الحفاظ على أمن إسرائيل.

وقال 48% إن تصريح نتنياهو بأن إسرائيل ستقلص المساعدات العسكرية الأميركية تدريجيا حتى وقفها كليا، على إثر تعزيز قوة الاقتصاد الإسرائيلي، سيؤدي إلى إلحاق ضرر بأمن إسرائيل، بينما يعتقد 42% أنه لن يلحق ضررا بإسرائيل.

وأيد 47% أقوال رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، بأن إسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية ليبرالية، بينما عارض ذلك 49%.

وجاء الاستطلاع في إطار برنامج "مؤشر الصوت الإسرائيلي" وتم إجراؤه في الفترة بين 25 و29 كانون الثاني/يناير الفائت.

