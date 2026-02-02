الكنيست يقاطع رئيس المحكمة العليا: هرتسوغ يمتنع عن حضور جلسة احتفالية

الرئيس الإسرائيلي سيتغيب عن جلسة احتفالية في الكنيست، اليوم، بمناسبة الذكرى الستين لإقامة مقرها الحالي، وذلك بعد أن استثنى رئيس الكنيست دعوة رئيس المحكمة العليا إلى الجلسة، وفيما يرفض وزير القضاء بتعيين رئيس المحكمة في منصبه منذ سنة

سيتغيب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، عن حضور جلسة احتفالية في الهيئة العامة للكنيست بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة مبنى الكنيست، اليوم الإثنين، وذلك على إثر قرار رئيس الكنيست، أمير أوحانا، مقاطعة رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عَميت، وعدم دعوته للجلسة الاحتفالية.

وأكدت مصادر في ديوان الرئيس الإسرائيلي أن هرتسوغ لن يحضر الجلسة بادعاء "ضرورات في الجدول الزمني".

ويتوقع أن تقاطع أحزاب المعارضة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان، الجلسة، لكن رئيس المعارضة، يائير لبيد، سيحضرها ويلقي خطابا خلالها.

ورغم أن رئيس المحكمة العليا كان يُدعى لجلسات احتفالية كهذه في السنوات الماضية، إلا أن أوحانا برر عدم دعوته هذا العام ببيان جاء فيه أنه "بموجب قرار رئيس الكنيست تمت دعوة عدد مقلص من السلك الرفيع بدون جهاز القضاء. وهكذا حصل أثناء زيارة الرئيسان ترامب ومايلي (الرئيس الأرجنتيني) ورئيس الوزراء الألباني. ولا يوجد أي جديد" بعدم دعوة عَميت.

وتسود قطيعة بين الحكومة الإسرائيلية ورئيس المحكمة العليا في أعقاب خطة الحكومة لإضعاف المحكمة العليا والتشريعات القانونية التي توصف بأنها "انقلاب" على النظام القضائي، كما أن وزير القضاء، ياريف ليفين، لم يعترف حتى الآن بتعيين عميت رئيسا للمحكمة العليا، منذ بداية العام الماضي.

وعبر عميت عن أسفه على قرار الكنيست بعدم دعوته إلى الجلسة الاحتفالية، وقال إن هذا السلوك يخرق تقليدا متبعا منذ سنوات طويلة، وأن مشاركة رئيس المحكمة العليا في جلسات مهذه اعتبر طوال السنين الماضية أنه تعبير عن احترام متبادل بين السلطات وجزء من المسؤولية المشتركة للحفاظ على استقلال النظام الديمقراطي.