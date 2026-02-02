الجيش يعلن الإسرائيلي إجراء تدريب بحري مشترك بين مدمّرة أميركية وسفن حربية إسرائيلية في خليج العقبة بالبحر الأحمر، ضمن تعاون مع الأسطول الخامس، مؤكدا عمق الشراكة العسكرية، وذلك وسط تصاعد التوتر الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران.

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، إجراء تدريب عسكري مشترك بين مدمّرة أميركية وسفن حربية إسرائيلية بخليج العقبة في البحر الأحمر، أمس الأحد.

وقال في بيان إنه "أُجري أمس الأحد، تمرين مشترك للمدمّرة الأميركية، وسفنٍ حربية تابعة لسلاح البحرية، حيث نُفِّذ التدريب في إطار التعاون بين سلاح البحرية والأسطول الخامس في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف أن "المدمّرة قد رست في الميناء، (يقصد ميناء إيلات) ضمن نشاط روتيني ومخطط له مسبقًا، وكجزء من التعاون القائم بين سلاح البحرية والأسطول الخامس".

أثناء التدريب العسكريّ

وعَدّ أن "زيارة المدمّرة إلى هذا الميناء تؤكد عمق التعاون الوثيق بين الأسطولين، وبين الجيشين".

ويأتي ذلك في ظلّ تصاعُد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، في ظلّ احتمال أن تشنّ واشنطن هجوما على طهران؛ كما أن الجيش الأميركيّ، قد استقدم خلال الأيام الأخيرة العديد من قوّاته في المنطقة، وبينها مدمّرات وقطع بحرية مختلفة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الإثنين، إنّ "المدمرة ’ديلبرت دي بلاك’ أجرت تدريبا مع سفينة حربية إسرائيلية في البحر الأحمر".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أمس الأحد، مغادرة المدمرة الأميركية "ديلبرت بلاك"، في اليوم ذاته، ميناء إيلات عقب "زيارة مجدولة" لإسرائيل.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن "المدمرة الأميركية ’يو إس إس ديلبرت دي بلاك’ (DDG 119) غادرت ميناء إيلات جنوبي إسرائيل، بعد زيارة مجدولة في الأول من شباط/ فبراير الجاري".

وأضافت أن هذه الزيارة "تُجسّد قوة الشراكة البحرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن والازدهار في البحر الأبيض المتوسط ​​وخليج العقبة والبحر الأحمر"، وفق تعبيرها.