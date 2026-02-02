فرنسا: إصدار مذكرتَي توقيف ضدّ إسرائيليتين إثر "التواطؤ في الإبادة الجماعية" بغزة

السلطات الفرنسية تصدر مذكرتي توقيف ضدّ إسرائيليتين تحملان الجنسية الفرنسية، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة عبر عرقلة المساعدات الإنسانية، وسط تحقيقات أوسع ومشاركة جمعيات مؤيدة للفلسطينيين في القضية.

أصدرت السلطات الفرنسية مذكرّتي توقيف ضدّ إسرائيليتين، إثر "التواطؤ في الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الإثنين، أن الإسرائيليتين اليمينيتين نيلي كوبر-ناوري وراشيل تيوتو، الحاملتين للجنسية الفرنسية كذلك، متهمتان بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب.

وأفادت الصحيفة، بأن المحامية الفرنسية الإسرائيلية ورئيسة منظمة "إسرائيل إلى الأبد"، نيلي كوبر-ناوري، والناطقة باسم منظمة "تساف 9"، راشيل تيوتو، متهمتان بعرقلة دخول المساعدات.

وأكدت كوبر-ناوري ذلك، مشيرةًفي تصريحات إلى "يكمن الخطر في أنني لن أتمكن أبدًا من الوصول إلى فرنسا، لأنني لا أنوي دخول السجون الفرنسية".

وقالت إن عناصر أخرى في "تساف 9" تخضع للتحقيق في فرنسا.

وبحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، تشارك جمعيات مؤيدة للفلسطينيين في القضية المرفوعة ضدّ الإثنتين، بما في ذلك جمعية "الحقّ" الفلسطينية، التي سبق أن صنّفتها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ منظمة "إرهابية".