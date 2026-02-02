مثلما يحدث في لبنان: خطة إسرائيلية "لإحباط تعزيز قوة حماس" بغارات جوية

الجيش الإسرائيلي قدم الخطة لنتنياهو: "خلال أسابيع معدودة سنتمكن من السيطرة مجددا على قطاع غزة كله، وهذا سيكون بشكل سريع وبقوة أشد هذه المرة"، وتشمل تهجير السكان وإطلاق نار بشكل واسع، "ومرحلة أبطأ من أجل تطهير المنطقة من السلاح والأنفاق"

قدم الجيش الإسرائيلي لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خطة زعم أنها تشمل "بدائل لسياسة استخدام القوة في غزة"، بنقل "نموذج لبنان" إلى قطاع غزة، من خلال شن غارات جوية في القطاع بادعاء "إحباط تعزيز وإعادة ترميم حماس، مثلما يجري ضد حزب الله في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، أن المستوى السياسي لم يتخذ قرار في الموضوع، وأن التقديرات في الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه خلال عدة أسابيع سيكون هناك "وضوح أكثر" حيال طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ويزعم الجيش الإسرائيلي، حسب الإذاعة، أنه ينبغي منح فرصة لخطوات جارية حاليا وبضمنها خطة لنزع سلاح حماس بدون ممارسة إسرائيل قوة عسكرية مباشرة.

ويهدد الجيش الإسرائيلي بأنه في حال لم يؤد ذلك إلى نزع سلاح حماس، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي صادقت مؤخرا على خطط هجومية لاستئناف الحرب على غزة. وحسب الإذاعة، فإن الجيش يصف هذه الخطة بأنها "خطة درج" ستنفذ في حال مصادقة المستوى السياسي على تنفيذها، علما أن إسرائيل لم توقف الحرب على غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، منذ حوالي 4 أشهر، وتواصل شن غارات جوية، التي أسفرت حتى أمس عن ارتقاء 523 شهيدا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ونقلت الإذاعة عن ضباط إسرائيليين قولهم إنه "خلال أسابيع معدودة سنتمكن من السيطرة مجددا على قطاع غزة كله، وهذا سيكون بشكل سريع وبقوة أشد هذه المرة، لأنه لا توجد قيود على توغل في منطقة يتواجد فيه رهائن إسرائيليين".

وأضافت الإذاعة أن الخطة الإسرائيلية لاستئناف الحرب على غزة، وصادق عليها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تشمل تهجير السكان وإطلاق نار بشكل واسع، "ومرحلة أبطأ من أجل تطهير المنطقة من السلاح والأنفاق"، وبعد ذلك إعادة السكان إلى مناطقهم بشرط إجراء تفتيش لهم من خلال حواجز عسكرية.