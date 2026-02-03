تحويل ملف التحقيق ضد المدعية العسكرية السابقة لمراجعة مسؤول من خارج الشرطة

الشرطة الإسرائيلية: بإمكان المحقق الخارجي إجراء تحقيقات أخرى واستدعاء شهود ومشتبهين آخرين أو تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين* المدعية تقول إنها فعلت ذلك كي تصد "حملة نزع شرعية مرفوضة وكاذبة" بعد كشف التوثيق لتعذيب معتقل فلسطيني

قرر المستشار القضائي لوزارة القضاء الإسرائيلية تحويل ملف التحقيق ضد المدعية العامة العسكرية السابقة، ييفعات تومر ييروشالمي، إلى مسؤول من خارج الشرطة، من أجل مراجعة نتائج تحقيق الشرطة والإجراءات اللاحقة في الملف، وبضمنها إجراء تحقيقات أخرى واستدعاء شهود ومشتبهين آخرين أو تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين بالضلوع في القضية، بحسب بيان صادر عن الشرطة اليوم، الثلاثاء.

وحققت الشرطة مع ييروشالمي في شبهة أنها ومسؤولين آخرين في النيابة العسكرية سربوا، بشكل غير قانوني للقناة 12، شريطا مصورا يوثق قيام خمسة جنود سجانين بتعذيب معتقل فلسطيني من قطاع غزة في منشأة الاعتقال في القاعدة العسكرية "سديه تيمان" في النقب، خلال الحرب على غزة.

وحققت الشرطة في اشتباه، أخطر من تسريب الشريط المصور، ويتعلق بمحاولة ييروشالمي والمسؤولين في النيابة العسكرية عرقلة عملية تقصي حقائق حول تسريب الشريط المصور، بإبلاغهم النيابة العامة والمحكمة العليا بأن تقصي الحقائق لم يتوصل إلى مصدر التسريب، والمخالفات التي اشتبهت ييروشالمي بارتكابها هي عرقلة إجراءات قضائية، الاحتيال وخيانة الأمانة، تقديم بلاغات كاذبة إلى المحكمة العليا والتزوير.

ورغم أن ييروشالمي اعترفت بتسريب الشريط المصور الذي يوثق تعذيب المعتقل الفلسطيني، لكنها قالت خلال التحقيق معها إن التسريب ليس مخالفة جنائية، وأنها لا تتحمل مسؤولية عرقلة عملية تقصي الحقائق الذي أجرته النيابة العسكرية لأنها لم تشارك في هذه العملية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم.

وتمسكت ييروشالمي خلال التحقيق معها بالادعاء أن نقل الشريط المصور إلى وسائل إعلام ليس تسريبا محظورا بموجب القانون، وأنه كان مسموح لها بتحويله إلى وسائل إعلام لأنها كانت تتولى المنصب الأرفع في النيابة العسكرية.

وأضافت أنها فعلت ذلك كي تصد "حملة نزع شرعية مرفوضة وكاذبة" ضد النيابة العسكرية وعناصرها. ورغم أن ييروشالمي امتنعت عن التحقيق في جرائم الجيش الإسرائيلي وجنوده خلال حرب الإبادة على غزة، إلا أن اليمين وبضمنه وزراء وأعضاء كنيست يمينيين طالبوا بمحاكمتها لأنها كشفت الشريط المصور الذي يوثق جريمة الجنود الذين عذبوا المعتقل الفلسطيني في "سديه تيمان".

وقررت الشرطة أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو أي من مرؤوسيها لم يكونوا ضالعين في قضية التسريب.