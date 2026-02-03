نتنياهو لويتكوف: نزع سلاح حماس وغزة قبل إعادة الإعمار ولا يمكن الوثوق بوعود إيران

بحث نتنياهو وويتكوف مستجدات المرحلة الثانية في غزة بالإضافة إلى الملف الإيراني، حيث أصر الأول على مطلب نزع سلاح حماس وغزة قبل إعادة الإعمار، وأبلغ المبعوث الأميركي بأنه لا يمكن الوثوق بوعود إيران.

أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو خلال لقائه مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على نزع سلاح حركة حماس وغزة واستكمال أهداف الحرب قبل إعادة إعمار القطاع؛ بحسب ما أورد مكتب الأول عقب الاجتماع بين الطرفين الثلاثاء.

وجاء في بيان مكتبه، أن "رئيس الحكومة أصر على مطلبه غير القابل للتسوية بشأن نزع سلاح حماس وغزة، واستكمال أهداف الحرب قبل إعمار قطاع غزة".

وأشار نتنياهو إلى أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من إدارة القطاع بأي شكل من الأشكال"، وأبلغ السفير الأميركي مايك هاكابي بـ"الخروقات الجسيمة التي جرى رصدها في قطاع غزة من خلال استخدام أكياس الأونروا لإخفاء وسائل قتالية"؛ بحسب ما جاء في بيان مكتبه.

فيما تحدث نتنياهو مع ويتكوف قبيل سفر الأخير للقاء وزير الخارجية الإيراني، بأن طهران أثبتت مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن الوثوق بوعودها.

يأتي ذلك بعد اجتماع عقد بين ويتكوف ونتنياهو واستمر لنحو 3 ساعات ونصف، وشارك فيه وزير الأمن يسرائيل كاتس وقادة الأجهزة الأمنية بينهم رئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد دافيد برنياع، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") شلومي بيندر، وقائد سلاح الجو تومر بار، بالإضافة إلى قائدي قسمي العمليات والتخطيط بالجيش.