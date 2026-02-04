الجيش الإسرائيلي يعين غسان عليان منسقا مقابل الدروز في لبنان وسورية

عليان أنهى اليوم مهامه كقائد وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، الذي أدى خلاله دورا بارزا في حرب الإبادة على غزة، واستحداث الجيش لمنصبه الجديد يأتي بادعاء "التزام إسرائيل" بالدفاع عن الدروز في سورية

عيّن الجيش الإسرائيلي الجنرال غسان عليان في منصب مستحدث، وهو منسق في القيادة الشمالية للعمل مقابل الدروز في الشرق الأوسط وخاصة في لبنان وسورية، وذلك بعد أن أنهى اليوم، الأربعاء، مهامه كقائد لوحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتولى ضابط الشرطة المتقاعد، يورام ليفي، اليوم، قيادة وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، بعد منحه رتبة جنرال في الجيش، الأسبوع الماضي.

وكقائد لهذه الوحدة، كان لعليان دورا بارزا في حرب الإبادة على غزة، من خلال منع إدخال مواد غذائية وطبية ومساعدات إنسانية مختلفة وطواقم إغاثة إلى قطاع غزة، وسيستمر سوية مع قائد القيادة الشمالية للجيش في إطار منصبه الجديد بالعمل مع جميع الجهات الأمنية الإسرائيلية، حسبما ذكرت القناة 12.

وقال عليان في كلمته بمناسبة إنهاء مهامه إنه "إلى جانب السعادة بطريقي وبما حظيت بقيادته، وبالمساهمة والعمل، أشعر بألم رهيب وحرج كضابط وقائد عسكري بسبب الإخفاق في السابع من أكتوبر. وكجيش، لم ننفذ التزامنا الأساسي من أجل ضمان حماية سكان غلاف غزة والدولة كلها".

ويأتي استحداث المنصب الجديد في الجيش الإسرائيلي الذي سيتولاه عليان بادعاء "التزام إسرائيل" بالدفاع عن الدروز في سورية، حسب القناة 12.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد قال في آذار/مارس الماضي، إنه "كوزير أمن، أقدم التحية العسكرية لهم (للدروز في إسرائيل) على إثر ولائهم وبطولتهم ومساهمتهم في أمن إسرائيل في فترات صعبة وحاسمة. وسنستمر في تعزيزهم وسندافع عن إخوانهم في سورية مقابل أي تهديد".

بعد ذلك بشهرين، قصفت إسرائيل مناطق بمحاذاة قصر الرئاسة في دمشق، وكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكاتس في بيان مشترك في حينه، أن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. ولن نسمح بنزول قوات إلى الجنوب من دمشق، وبأي خطر على الطائفة الدرزية" في سورية.