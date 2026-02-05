استطلاع: 15 مقعدا لقائمة عربية مشتركة و47% يؤيدون استئناف الحرب على غزة

استطلاع إسرائيلي أظهر تقدّم الليكود بـ26 مقعدًا وحصول قائمة عربية مشتركة على 15 مقعدا، مع تأييد 47% من الإسرائيليين استئناف الحرب على غزة، 46% يثقون بترامب، فيما حقّقت أحزاب أخرى نتائج متقاربة.

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الأربعاء، أن قائمة عربية مشتركة، تحصل في حال خاضت انتخابات تُجرى اليوم على 15 مقعدا، فيما يؤيّد 47% من الإسرائيليين، أن تستأنف إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وبحسب استطلاع نشرت نتائجه القناة 13، فإنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أكبر حزب في الكنيست، بـ26 مقعدًا، يليه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت بـ22 مقعدًا.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ26 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ22 مقعدًا.

قائمة عربية مشتركة؛ 15 مقعدا.

"شاس"؛ 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 9.

"ييش عتيد"؛ 8 مقاعد.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 8.

"يسرائيل بيتينو"؛ 7 مقاعد.

"يَشار" الذي يقوده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت 6 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 6 مقاعد.

"الصهيونية الدينية"؛ 4 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

كما أظهر الاستطلاع حصول الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، والقائمة الموحَّدة على 4 مقاعد، في حال لم تخوضا الانتخابات ضمن قائمة عربية مشتركة.

هل يثق الإسرائيليون بترامب بمفاوضات مع إيران؟

وقبل بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، سُئل المشاركون بالاستطلاع عمّا إذا كنتم يثقون بالرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب في الحفاظ على مصالح إسرائيل خلال المحادثات، فأجاب 46% بالإيجاب، مقابل 36% بالنفي، فيما أجاب 18% بـ"لا أعلم".

وتطرّق الاستطلاع إلى التطورات الأخيرة في قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال عدوانه، وخروقاته لاتفاق وقف النار بشكل يومي؛ ليظهر أن 47% من المشاركين يؤيدون استئناف الحرب، مقابل 38% يعارضون ذلك، فيما قال 15%: "لا أعلم".

وبعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام ضد 12 إسرائيليا، ضالعين في تهريب بضائع إلى قطاع غزة، بينهم بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الشاباك؛ سُئل المشاركون بالاستطلاع عمّا إذا كان بوسع رئيس الشاباك، دافيد زيني، الاستمرار في منصبه أم عليه الاستقالة، فأجاب 46% بأنه يمكنه أن يظلّ رئيسا للجهاز.

وعَدّ 36% أنه يجب عليه الاستقالة، فيما لم يبدِ 18% من المشاركين في الاستطلاع، رأيًا بشأن ذلك.

وأجري الاستطلاع من قِبل معهد "مأغار موحوت" برئاسة يتسحاق كاتس، و"ستات نت"، الذي يرأسه يوسف مقلدة.