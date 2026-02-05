تصريح مدع ضد إسرائيليين والسجن لثالث لمدة 3 سنوات على خلفية التجسس لإيران

حكم بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات على إسرائيلي وتقديم تصريح مدع ضد إسرائيليين اثنين آخرين وجميعهم من منطقة القدس، على خلفية التجسس لصالح إيران.

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة القدس، الخميس، تصريح مدع ضد إسرائيليين تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهما، فيما حكم بالسجن على ثالث، وجميعهم من منطقة القدس، لمدة 3 سنوات على خلفية التجسس لصالح إيران.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين اللذين قُدم ضدهما تصريح مدع خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2026، للاشتباه بـ"ارتكابهما مخالفات أمنية خطيرة تتعلق بالاتصال بجهات استخباراتية إيرانية"؛ بحسب ما جاء في بيان مشترك للشركة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

ويستدل من التحقيق معهما، أنهما كانا على اتصال مع جهات استخباراتية إيرانية، ونفذا مهام أمنية مختلفة، مع علمهما بأنهما يعملان بتوجيه إيراني، مقابل الحصول على أموال.

وورد في بيان الشرطة والشاباك، أن "هذه القضية تنضم إلى سلسلة من الحالات التي وقعت في الفترة الأخيرة، والتي تدل على محاولات متكررة من ’جهات إرهابية معادية’ لتجنيد مواطنين إسرائيليين بهدف تنفيذ مهام ترمي إلى المساس بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها".

وفي وقت سابق الخميس، فرضت المحكمة المركزية في القدس، حكما بالسجن على إسرائيلي من "بيت شيمش" لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى السجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل، بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران.

وجاء في قرار الحكم، أن المدان "كان على اتصال بعميلة أجنبية، وفي إطاره نفذ مهام مختلفة بتوجيه منها، مقابل الحصول على المال بعملات رقمية. وقد قام بتجنيد مواطنين إسرائيليين آخرين وتشغيلهم وفق التعليمات التي تلقاها، ومن بينها طباعة وتعليق منشورات تحمل رسائل ذات طابع أمني قومي، والحصول على هاتف خليوي وفق تعليمات العميلة، إضافة إلى تحويل أموال في الحيز العام بالقدس وتل أبيب".

وبحسب النيابة العامة، فإنها قدمت منذ لائحة الاتهام ضده، أكثر من 30 لائحة اتهام في ملفات مشابهة تتعلق بالتجسس لصالح إيران.