استطلاع: تعزز بينيت أمام نتنياهو... أغلبية إسرائيلية تؤيد إقالة بن غفير وترى بقاء حماس في حكم غزة

تعزز بينيت من حيث عدد المقاعد لحزبه وفي "الأنسب لرئاسة الحكومة" أمام نتنياهو، فيما أيدت أغلبية إسرائيلية إقالة بن غفير من منصبه، ورأت أكثرية أن حركة حماس ستبقى في حكم قطاع غزة.

حصل حزب الليكود على 26 مقعدا تلاه حزب رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت بـ23 مقعدا، فيما حصلت القائمة المشتركة على 12 مقعدا يليها حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان وحزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت بـ10 مقاعد لكل منهما؛ بحسب استطلاع للرأي العام الإسرائيلي عرضته القناة 12 مساء الخميس في حال أجريت انتخابات الكنيست اليوم.

ويشير الاستطلاع في مقارنة بسابقه الأسبوع الماضي، إلى تراجع حزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمقعد واحد مقابل تعزز حزب بينيت بمقعدين.

ويستدل من الاستطلاع، حصول حزب "شاس" برئاسة أرييه درعي على 9 مقاعد، يليه "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"عوتسما يهوديت" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير بـ8 مقاعد لكل منهما، ثم حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد بـ7 مقاعد بالتساوي مع حزب "يهودوت هتوراة" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف.

وأظهر الاستطلاع عدم عبور حزب "الصهيونية الدينية" (1.9%) برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"كاحول لافان" (1.1%) برئاسة بيني غانتس، وحزب يستند بتسميته إلى جنود الاحتياط (1.6%) برئاسة يوعاز هندل، نسبة الحسم.

سيناريو من دون قائمة مشتركة

وتناول الاستطلاع سيناريو عدم تشكل قائمة عربية مشتركة، مشيرا إلى حصول حزبي نتنياهو وبينيت على نفس المقاعد من دون تغيير، فيما يتقدم حزب "الديمقراطيون" بمقعد (11 مقعدا) وكذلك الأمر بالنسبة لأحزاب "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت". على أن تحصل قائمتي الجبهة والتغيير والموحدة على 5 مقاعد لكل منهما بينما لا يجتاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي (1.3%) نسبة الحسم.

ومن بين الأحزاب الأخرى التي لا تجتاز نسبة الحسم في هذا السيناريو، كان "الصهيونية الدينية" (1.9%) وحزب هندل (1.6%) و"كاحول لافان" (1.1%). وتناول أيضا إمكانية تشكل حزب جديد برئاسة ضابط الاحتياط عوفر فينتر والذي لا يجتاز هو الآخر نسبة الحسم بحصوله على 2.1%.

من الأنسب لرئاسة الحكومة؟

وفي رد على سؤال "من الأنسب لرئاسة الحكومة؟"، بيّن الاستطلاع تساوي نتنياهو وبينيت بحصولهما على 40%، ما أظهر تزايد تأييد بينيت بعدما حصل في الاستطلاع السابق على 33% فقط مقابل 42% لنتنياهو.

وفي مقارنة مع مرشحين آخرين، حصل نتنياهو على 44% مقابل 23% للبيد، كما تفوق رئيس الحكومة على آيزنكوت بحصوله على 41% مقابل 31% للأخير.

هل يجب على نتنياهو إقالة بن غفير؟

وردا على سؤال وجه للمستطلعة آراؤهم إذا كان يجب على نتنياهو إقالة بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي، أيد 49% هذه الإقالة، مقابل 40% الذين عارضوا ذلك، بينما أجاب 11% بأنهم "لا يعرفون".

ماذا بشأن حماس في غزة؟

وفي سؤال آخر حول نظرتهم لما سيحصل مع حماس في غزة، قال 28% من المستطلعة آرائهم إن الحركة ستبقى في الحكم بشكل كامل، مقابل 21% الذين رأوا بأنها لن تحكم القطاع. ورأى 37% وهم الأغلبية، أن حماس ستبقى في الحكم بشكل جزئي. في المجمل يعتقد 65% أنها ستستمر في الحكم.