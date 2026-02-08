انتقائية نتنياهو بشأن 7 أكتوبر تُغضب المسؤولين الأمنيين: "يُلحق ضررا لا يمكن إصلاحه"

نتنياهو استخدم اقتباسات انتقائية من مداولات أمنية سبقت هجوم 7 أكتوبر، ما أثار غضب قادة الأجهزة. مسؤولون قالوا إن ذلك يشوّه القرارات الحقيقية، ويتجاهل تحذيرات ونقاشات كاملة، ويُلحق ضررًا بالعلاقة بين القيادة السياسية والمنظومة الأمنية.

أثارت انتقائية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، غضب مسؤولين أمنيين، شاركوا بمداولات أمنية، عشيّة الهجوم، مشيرين إلى "انتقائية" اتّبعها نتنياهو بشأن ذلك في اقتباسات نشرها، وقُدمِّت كجزء من ردّه على مراقب الدولة بشأن الهجوم.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، التي ذكرت في تقرير، مساء الأحد، أن "الاقتباسات الانتقائية التي أدلى بها رئيس الحكومة، نجحت في إثارة غضب كبار المسؤولين الأمنيين، الذين شاركوا في تلك المناقشات".

ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين وصفهم برفيعي المستوى، أن "نتنياهو يُلحق ضررا لا يُمكن إصلاحه على المدى البعيد، ويُؤدي إلى تفكُّك العلاقات بين المستوى السياسيّ والمستويات المهنية (الأمنية) العليا، وذلك حينما يُدلي عمدا، خلال ساعات طويلة، بتصريحات مُقتضبة من دون مراعاة السياق الأوسع للسياسة التي يتبنّاها".

وأضاف المسؤولون: "يُعد هذا الملخص المُحدّد للمناقشة (والذي قدّمه نتنياهو)، غير معتاد بالنسبة لنتنياهو، الذي عادةً ما يتعمّد الغموض في مناقشاته، أو طرح خيارات قليلة، ليتمكن من استخدام اقتباسات مُنتقاة"، مشيرين إلى أن "التوجيه في هذه الحالة، واضح".

وأشار التقرير إلى مداولات عُقدت في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي قبل ستة أيام من الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من الشهر ذاته، مضيفا أن نتنياهو لم يدرجها في ردّه على مراقب الدولة.

وذكر أن المداولات عُقدت حينها في مكتب رئيس الحكومة في القدس، وقد شارك فيها جميع رؤساء منظومة الأمن الإسرائيلية آنذاك، وهم رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك) رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الأمن يوآف غالانت، والوزير رون ديرمر، وكبار المسؤولين من الأجهزة الأمنية كافّة.

وقد لخّص نتنياهو النقاش الذي جرى، وحدد الهدف الرئيسيّ منه، بـ"تعزيز السلام مع السعودية، والحفاظ على الأمن والهدوء، وتحييد أي محاولات للتصعيد، بما قد يُهدّد فرص السلام".

وفي القسم الثاني من الوثيقة التي تلخص النقاش، وجّه نتنياهو "بتعزيز التسوية المدنية مع حماس، وتكثيف استخدام الأدوات الإنسانية للتأثير على سياسة حماس، وتعزيز الجاهزية العملياتية للجهات المُوصى بتقويضها، وهم قادة حماس".

وشدّد التقرير على أنه "بمعنى آخر، حتى في ملخص رئيس الحكومة نفسه، ذكر أن المنظومة الأمنية قد أوصت باللجوء إلى (الاغتيالات)"؛ كما أنه "أصدر تعليماته بالالتزام بهذه التوصية مع الاستمرار في التزام بالهدوء (عدم التصعيد)".

وإذا ما تم اللجوء إلى تنفيذ عمليات اغتيال، وفقًا لنهج نتنياهو، "فسيكون ذلك فقط في حالات الطوارئ، أي ليس بشكل استباقيّ، بل ضمن معركة".