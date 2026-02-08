ساعر: صواريخ إيران الباليستية تهدد الشرق الأوسط وأوروبا

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذّر من تداعيات الصواريخ الباليستية الإيرانية خارج إسرائيل، ويقول إن نزع سلاح حماس وقطاع غزة جزء غير قابل للتنازل من الخطة الأميركية، بالتوازي مع تعزيز الشراكة السياسية والأمنية مع باراغواي.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الأحد، إن الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي "يسعى النظام الإيراني إلى إنتاجها بكميات هائلة" لا تهدد إسرائيل فحسب، بل تطال دولًا أخرى في الشرق الأوسط، وتمتد مخاطرها أيضًا إلى دول أوروبية تقع ضمن مدى هذه الصواريخ.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت تصريحات ساعر خلال لقائه في القدس بوزير خارجية باراغواي، روبين راميريز ليزكانو، حيث قال إن "النظام الإيراني استخدم بالفعل صواريخ ضد دول أخرى في الشرق الأوسط"، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس طبيعة التهديد الإقليمي والدولي الذي تمثله طهران.

وفي السياق نفسه، شدد ساعر على أن "حماس يجب أن تُجرّد من سلاحها، وأن يتم نزع السلاح من قطاع غزة"، مشددا على أن ذلك "في صلب الخطة الأميركية، ولا يجوز التنازل عنه"، وفق تعبيره، في إشارة إلى الموقف الإسرائيلي من مستقبل القطاع في أعقاب الحرب.

من جانبه، قال وزير خارجية باراغواي إن بلاده "تدعم بشكل واضح ودون أي لبس حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن النفس"، في موقف عبّر عن استمرار التقارب السياسي بين الجانبين، بالتوازي مع تأكيد ساعر على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين إسرائيل وباراغواي.

وقال ساعر، في تصريحات نشرها على حسابه في منصة "إكس"، إن إسرائيل "تقدّر القرار الأخلاقي"، على حد تعبيره، الذي اتخذته باراغواي بنقل سفارتها إلى القدس، معتبرًا الخطوة تعبيرًا عن متانة العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن باراغواي تُعد "من أعظم أصدقاء إسرائيل في العالم".

وفي السياق ذاته، هاجم ساعر إيران، معتبرًا أن "النظام الإيراني ينشر الإرهاب خارج الشرق الأوسط، بما في ذلك في أميركا اللاتينية"، مشيدًا بقرار باراغواي تصنيف "الحرس الثوري الإيراني" منظمة "إرهابية".

وختم وزير الخارجية الإسرائيلي تصريحاته بالقول إن بلاده تعمل على "تعزيز شراكة إستراتيجية طويلة الأمد" مع باراغواي، في إطار توسيع شبكة علاقاتها الدولية ودعم مواقفها السياسية والأمنية على الساحة الدولية.