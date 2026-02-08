مطالب إسرائيلية في المفاوضات مع إيران سيقدمها نتنياهو لترامب

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو سارع إلى تبكير زيارته إلى واشنطن "كي يؤثر على قبول شروط إسرائيل في المفاوضات، وخاصة بشأن الصواريخ البالستية"، لكن ليس واضحا إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق عليها أو إذا كانت ستصر عليها في المفاوضات مع إيران

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن يوم الأربعاء المقبل، ليقدم له مطالب إسرائيل في أي اتفاق أميركي – إيراني يمنع حربا ضد إيران، وأشار بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أول من أمس، إلى أن "رئيس الحكومة يعتقد أن أي مفاوضات يجب أن تشمل تقييد الصواريخ البالستية ووقف الدعم للمحور الإيراني".

وتقضي المطالب التي سيقدمها نتنياهو لترامب بأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يؤدي إلى "إلغاء مطلق للبرنامج النووي، وبضمن ذلك وقف تخصيب اليورانيوم، وإخراج كمية اليورانيوم المخصب من إيران"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتطالب إسرائيل أيضا بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لتنفيذ مراقبة "عن كثب وحقيقية ونوعية" على البرنامج النووي، وبضمن ذلك تنفيذ عمليات تفتيش "مفاجئة في منشآت مشبوهة".

وتعتبر إسرائيل أن أي اتفاق أميركي – إيراني يجب أن يشمل تقييدا لمدى لصواريخ الإيرانية لمدى 300 كيلومتر، كي لا تشكل تهديدا على إسرائيل.

وتريد إسرائيل أن ينص الاتفاق على ألا تكون لدى إيران إمكانية لمساعدة ودعم ميليشيات في الشرق الأوسط، وبينها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو سارع إلى تبكير زيارته إلى واشنطن "كي يؤثر على قبول شروط إسرائيل في المفاوضات، وخاصة بشأن الصواريخ البالستية"، لكن ليس واضحا إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق عليها وما إذا كانت ستصر عليها في المفاوضات مع إيران، وفقا للصحيفة.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في واشنطن بعد أسبوعين، بالتزامن مع انعقاد "مجلس السلام" في العاصمة الأميركية.

وألمحت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تبكير زيارة نتنياهو إلى واشنطن يهدف أيضا إلى امتناعه عن المشاركة في اجتماع "مجلس السلام" رغم أن ترامب ضمه إلى هذا المجلس، كي يمتنع عن التقاء قادة من قطر وتركيا، الأعضاء في المجلس. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن نتنياهو لم يلتق مع قادة عرب منذ أن شنت إسرائيل الحرب على غزة.