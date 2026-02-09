اتهام شقيقين من القدس بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية

حسب لائحة الاتهام، أحد المهمَين كان على اتصال مع جهات في الاستخبارات الإيرانية، بمساعدة شقيقه، وعملا بتوجيه إيراني ونقلا معلومات أمنية مختلفة، وارتكبا المخالفات المنسوبة إليهما مقابل المال

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد شقيقين من القدس إلى المحكمة المركزية في القدس، ونسبت إليهما ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة حول التخابر مع الاستخبارات الإيرانية ونقل معلومات أمنية.

وجاء في لائحة الاتهام أن أحد المهمَين كان على اتصال مع جهات في الاستخبارات الإيرانية، بمساعدة شقيقه، وأنهما عملا بتوجيه إيراني ونقلا معلومات أمنية مختلفة، وفيما هما يعلمان بأنهما يتخابران مع جهة معادية.

وأضافت لائحة الاتهام أن الشقيقين ارتكبا المخالفات المنسوبة إليهما مقابل المال، ووجهت إليهما تهم الاتصال مع عميل أجنبي، تسليم معلومة للعدو، وتسليم معلومة للعدو من شأنها أن تكون لفائدته.

وطلبت النيابة العامة تمديد اعتقال المهمين إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بسبب خطورة التهم المنسوبة لهما والتخوف من المس بأمن الدولة.

وستعقد المحكمة جلسة أخرى قريبا من أجل النظر في طلب اعتقالهما، فيما لا يزال التحقيق ضدهما مستمرا.

وقدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في القدس، الخميس الماضي، تصريح مدع ضد الشقيقين، اللذين اعتقلا خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2026، للاشتباه بـ"ارتكابهما مخالفات أمنية خطيرة تتعلق بالاتصال بجهات استخباراتية إيرانية".

وورد في بيان مشترك للشرطة والشاباك أن "هذه القضية تنضم إلى سلسلة من الحالات التي وقعت في الفترة الأخيرة، والتي تدل على محاولات متكررة من ’جهات إرهابية معادية’ لتجنيد مواطنين إسرائيليين بهدف تنفيذ مهام ترمي إلى المساس بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها".