أستراليا: مظاهرات حاشدة في سيدني وملبورن ضد زيارة هرتسوغ

أثارت زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى أستراليا موجة جدل واسعة، حيث انعكس الانقسام بين حفاوة رسمية حكومية ورفض شعبي واسع من خلال مظاهرات حاشدة في سيدني وملبورن شارك فيها الآلاف، رافعين شعارات التضامن مع قطاع غزة ومطالبين باعتقال هرتسوغ بتهم ارتكاب جرائم حرب.

في المقابل، منحت الحكومة الشرطة صلاحيات أمنية استثنائية خلال الزيارة، ما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع مشادات بين المتظاهرين والقوات.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود واعتقلت 27 شخصا، بينهم 10 بتهمة الاعتداء على قوات الأمن.

كما أثار مقطع فيديو يظهر دفع رجال مسلمين أثناء أدائهم الصلاة غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، عن استيائه الشديد من مشاهد العنف، مشددا على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم سلميا، بينما اعتبر رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز أن الشرطة كانت تعمل في "ظروف بالغة الصعوبة" لضمان أمن هرتسوغ أثناء مشاركته في إحياء ذكرى ضحايا هجوم شاطئ بوندي الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في ديسمبر الماضي.

وقالت النائبة المحلية عن حزب الخضر، أبيغيل بويد، لإذاعة "آي بي سي" المحلية إنها تعرضت للأذى من قبل الشرطة خلال التظاهرة، ونشرت صورة شخصية لها على مواقع التواصل وهي تضع دعامة للرقبة.

وأضافت "لم أكن أعلم أن هذا ما يمكن أن تفعله الشرطة في ولايتنا. أشعر بصدمة بالغة".

ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ الثلاثاء في زيارته التي تستمر حتى الخميس، بعائلات ضحايا هجوم بوندي، وهو الهجوم الأكثر دموية ضد اليهود منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ورغم الاحتجاجات، رحب العديد من اليهود الأستراليين بزيارة هرتسوغ، معتبرين أنها ترفع معنويات مجتمعهم المتألم، فيما رفض المجلس اليهودي التقدمي الزيارة بسبب الدور المزعوم لهرتسوغ في "التدمير المستمر لغزة".

وقال أليكس ريفشين، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، وهو الهيئة العليا للجالية، إن "زيارته سترفع معنويات مجتمع متألم".

لكن بعض أفراد الجالية خالفوه الرأي، حيث قال المجلس اليهودي التقدمي في استراليا إن هرتسوغ غير مرحب به بسبب دوره المزعوم في "التدمير المستمر لغزة".

وكانت لجنة تحقيق مستقلة للأمم المتحدة خلصت عام 2025 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل ووصفت التقرير بأنه "متحيز".